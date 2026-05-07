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Trump, dazi e caro vita: a Luino il confronto con Michele Brambilla e Domenico Quirico

Venerdì 15 maggio a Luino l’incontro “Dal dazio al carrello della spesa” con il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla e il reporter Domenico Quirico

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Un incontro per approfondire gli effetti delle tensioni internazionali e delle politiche economiche globali sulla vita quotidiana dei cittadini. È in programma venerdì 15 maggio alle 18 a Palazzo Verbania di Luino l’evento dal titolo “Dal dazio al carrello della spesa – La guerra di Trump nel nostro quotidiano”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Michele Brambilla, direttore del quotidiano Il Secolo XIX, e del reporter de La Stampa Domenico Quirico, giornalista e inviato di guerra tra i più noti del panorama italiano.

L’incontro sarà l’occasione per riflettere sulle conseguenze economiche e sociali delle strategie commerciali internazionali, con particolare attenzione all’impatto che dazi, conflitti economici e scenari geopolitici possono avere sulla vita di tutti i giorni, dai consumi ai prezzi dei beni di prima necessità.

L’evento è promosso dal Centro Studi Comuni Orizzonti APS con il patrocinio del Comune di Luino.

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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