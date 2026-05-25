Tuffo nei mitici anni ’90 sul ghiaccio: il saggio di fine stagione di Icesport Varese

Appuntamento a ingresso gratuito domenica 31 maggio alle ore 17:00 all’Acinque Ice Arena. Uno spettacolo tra pattini, cassette, walkman e le grandi hit che hanno segnato un’epoca

Un vero e proprio viaggio nel tempo a colpi di pattini, nostalgia e colori pop. Icesport Varese si appresta a chiudere in grande stile la propria annata sportiva e annuncia il tanto atteso saggio di fine stagione. Il titolo scelto per l’evento, “Back to the 90’s”, promette di far rivivere al pubblico le atmosfere, i suoni e i simboli iconici dell’ultimo decennio del millennio scorso.

Rewind, Play. Si scivola sui ricordi

L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio 2026, a partire dalle ore 17:00, nella cornice dell’Acinque Ice Arena di Varese. Gli atleti della società varesina scenderanno in pista proponendo coreografie e performance ideate sulle note delle hit musicali più famose degli anni novanta.

Il tema della serata si riflette perfettamente nella locandina di presentazione lanciata sui canali social ufficiali, un concentrato di estetica retrò tra storici Game Boy, walkman, cassette a nastro e stereo portatili a doppia piastra. Sarà un’occasione speciale sia per gli appassionati di pattinaggio artistico, desiderosi di ammirare i progressi e le doti tecniche dei ragazzi di Icesport, sia per le famiglie in cerca di un pomeriggio di puro intrattenimento.

Spettacolo aperto alla città

Come da tradizione per le grandi feste societarie di Icesport Varese, l’evento vuole aprirsi e abbracciare l’intera comunità. Per questo motivo l’ingresso all’Acinque Ice Arena sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti.

Non resta che segnare la data sul calendario per godersi lo show, riavvolgere il nastro dei ricordi e lasciarsi trasportare dall’energia contagiosa di una festa sul ghiaccio che promette di far ballare (e cantare) anche gli spalti.