Tumore al seno, in Lombardia controlli automatici e gratuiti per chi ha superato la malattia
Approvato dalla Giunta regionale il protocollo per il rientro nello screening protetto: stop alla ricerca delle prenotazioni per 6mila donne ogni anno. L'assessore Bertolaso: «Semplifichiamo la vita alle pazienti, sarà la Regione a chiamarle direttamente a casa»
Una svolta burocratica e assistenziale attesa da migliaia di donne che, dopo aver affrontato e superato la battaglia contro il tumore al seno, si scontravano ogni anno con l’ansia e la complessità di dover prenotare i controlli periodici di controllo.
La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato il nuovo protocollo che consente il rientro automatico e gratuito nello screening organizzato per le donne con un pregresso tumore alla mammella che hanno superato i dieci anni dalla diagnosi e concluso le cure.
Il provvedimento, redatto in stretta collaborazione con le associazioni delle pazienti, punta a eliminare barriere, costi e stress, garantendo un percorso di sorveglianza sicuro, continuo e senza interruzioni.
Chi ha diritto al servizio
La misura è rivolta a tutte le donne residenti in Lombardia con un’età compresa tra i 45 e i 79 anni.
Il passaggio cruciale – ovvero la fine della fase di controlli specialistici intensivi (follow-up) e l’ingresso in questo nuovo canale di sorveglianza annuale e protetto – viene stabilito direttamente dal medico specialista della Breast Unit che ha seguito la paziente, valutando la situazione clinica specifica e il livello di rischio individuale di ciascuna donna.
Come funziona il nuovo percorso: zero burocrazia e referto in 7 giorni
Il nuovo protocollo azzera completamente i passaggi burocratici a carico delle pazienti:
Invito diretto a casa: Una volta terminata la sorveglianza intensiva presso la Breast Unit, la donna non dovrà più preoccuparsi di ricette mediche o di chiamare il Cup per trovare un posto libero. Riceverà direttamente a casa una lettera di invito con la data e l’ora dell’appuntamento per la mammografia di controllo.
Esami gratuiti e canali dedicati: La prestazione è interamente a carico del sistema sanitario regionale (nessun ticket da pagare). Per evitare lunghe attese, gli esami verranno effettuati in fasce orarie dedicate esclusivamente a questa categoria di pazienti.
Esiti rapidi: La consegna del referto è garantita entro sette giorni dall’esame.
Presa in carico immediata in caso di dubbi: Se durante lo screening annuale dovesse emergere qualsiasi sospetto o anomalia, la donna verrà immediatamente ricontattata e inserita nei canali di approfondimento della rete dei centri di senologia, senza dover ricominciare l’iter da capo.
«Un dovere istituzionale per 6.000 donne all’anno»
Il provvedimento, che entra a pieno regime dopo una fase di sperimentazione tecnica positiva svolta nei mesi scorsi, coinvolgerà a livello regionale una platea media stimata in circa 6.000 donne ogni anno.
«Vogliamo che le donne che hanno superato un tumore tornino alla loro vita quotidiana con la certezza che il sistema sanitario continuerà a vigilare sulla loro salute in modo automatico», ha dichiarato l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. «È un dovere istituzionale facilitare l’accesso alla prevenzione a oltre 6.000 donne ogni anno, garantendo loro un percorso sicuro, gratuito e, soprattutto, senza lo stress della ricerca faticosa di una prenotazione».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.