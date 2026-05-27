Turismo tra crescita e fragilità: alla Liuc di Castellanza un confronto sulle sfide del settore
Venerdì 5 giugno nell'auditorium dell’Università un incontro promosso dalla Business School e dal Responsible Tourism Lab per analizzare sostenibilità, resilienza e nuovi scenari del turismo contemporaneo
Il turismo continua a essere uno dei principali motori della crescita economica mondiale, ma negli ultimi anni ha mostrato tutta la sua fragilità di fronte a crisi sanitarie, tensioni geopolitiche e cambiamenti ambientali. Proprio per riflettere sulle trasformazioni in corso e sulle prospettive future del comparto, la LIUC Business School organizza l’incontro “Turismo tra crescita e fragilità: quali sfide per il futuro?”, in programma venerdì 5 giugno, dalle 11 alle 13, all’Auditorium dell’Università LIUC di Castellanza.
L’appuntamento, promosso insieme al Responsible Tourism Lab della LIUC, metterà al centro temi sempre più strategici per il settore: sostenibilità, capacità di adattamento e resilienza dei modelli turistici contemporanei. L’obiettivo è aprire un momento di confronto tra mondo accademico, istituzioni, operatori economici e realtà del territorio sulle dinamiche che stanno ridefinendo il turismo a livello globale.
Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista alle 11, i saluti istituzionali saranno affidati a Massimiliano Serati, dean della LIUC Business School, e a Valentina Lazzarotti, direttrice della Scuola di Economia dell’Università Cattaneo. Seguirà l’intervento “Turismo e sostenibilità: un equilibrio complesso” tenuto da Niccolò Comerio, direttore del Responsible Tourism Lab della LIUC.
Alle 11.35 spazio alla tavola rotonda che riunirà rappresentanti del mondo universitario, delle imprese e della promozione territoriale. Interverranno Carmine Tripodi dell’Università della Valle d’Aosta, Franco Vitella di Fondazione Varese Welcome, Frederick Venturi di Federalberghi Varese, Gabriella Gentile di Federcongressi & Eventi, Marina Pizzorni del FAI e Valerio Duchini, amministratore delegato di B&B Hotel Europa Occidentale.
Le conclusioni saranno affidate ancora a Niccolò Comerio e alla rettrice della LIUC Anna Gervasoni, prima dell’aperitivo finale previsto alle 12.40.
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