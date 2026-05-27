Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Turismo tra crescita e fragilità: alla Liuc di Castellanza un confronto sulle sfide del settore

Venerdì 5 giugno nell'auditorium dell’Università un incontro promosso dalla Business School e dal Responsible Tourism Lab per analizzare sostenibilità, resilienza e nuovi scenari del turismo contemporaneo

generica

Il turismo continua a essere uno dei principali motori della crescita economica mondiale, ma negli ultimi anni ha mostrato tutta la sua fragilità di fronte a crisi sanitarie, tensioni geopolitiche e cambiamenti ambientali. Proprio per riflettere sulle trasformazioni in corso e sulle prospettive future del comparto, la LIUC Business School organizza l’incontro “Turismo tra crescita e fragilità: quali sfide per il futuro?”, in programma venerdì 5 giugno, dalle 11 alle 13, all’Auditorium dell’Università LIUC di Castellanza.

L’appuntamento, promosso insieme al Responsible Tourism Lab della LIUC, metterà al centro temi sempre più strategici per il settore: sostenibilità, capacità di adattamento e resilienza dei modelli turistici contemporanei. L’obiettivo è aprire un momento di confronto tra mondo accademico, istituzioni, operatori economici e realtà del territorio sulle dinamiche che stanno ridefinendo il turismo a livello globale.

Dopo la registrazione dei partecipanti, prevista alle 11, i saluti istituzionali saranno affidati a Massimiliano Serati, dean della LIUC Business School, e a Valentina Lazzarotti, direttrice della Scuola di Economia dell’Università Cattaneo. Seguirà l’intervento “Turismo e sostenibilità: un equilibrio complesso” tenuto da Niccolò Comerio, direttore del Responsible Tourism Lab della LIUC.

Alle 11.35 spazio alla tavola rotonda che riunirà rappresentanti del mondo universitario, delle imprese e della promozione territoriale. Interverranno Carmine Tripodi dell’Università della Valle d’Aosta, Franco Vitella di Fondazione Varese Welcome, Frederick Venturi di Federalberghi Varese, Gabriella Gentile di Federcongressi & Eventi, Marina Pizzorni del FAI e Valerio Duchini, amministratore delegato di B&B Hotel Europa Occidentale.

Le conclusioni saranno affidate ancora a Niccolò Comerio e alla rettrice della LIUC Anna Gervasoni, prima dell’aperitivo finale previsto alle 12.40.

Per saperne di più sul programma CLICCA QUI

Per iscriverti all’incontro CLICCA QUI

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.