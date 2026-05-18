Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin: i falchetti del Pirellone hanno un nome
Migliaia di cittadini hanno partecipato alla consultazione online promossa da Regione Lombardia per scegliere i nomi dei quattro pulli di falco pellegrino nati sul tetto del Pirellone. L’edizione 2026 del “totonomi” ha voluto omaggiare i dialetti lombard
Si chiamano Tusa, Bagaj, Baloss e Ninin i quattro pulli di falco pellegrino nati quest’anno sul tetto del Pirellone, a Milano. A scegliere i nomi sono stati direttamente i cittadini lombardi attraverso una consultazione online promossa da Regione Lombardia sulla piattaforma dedicata.
I piccoli falchi, figli di Giò e Giulia – la coppia che da anni nidifica sulla sommità del Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale – sono diventati ormai un appuntamento seguito da migliaia di appassionati grazie alle webcam installate sul tetto del grattacielo. (l’immagine nella foto è di due settimane fa circa, ora i pulli sono molto simili ai genitori e sperimentano già i primi voli).
Un omaggio ai dialetti lombardi
L’edizione 2026 del “totonomi” ha voluto rendere omaggio all’identità linguistica del territorio scegliendo parole legate ai dialetti lombardi.
Per la femmina è stato scelto il nome “Tusa”, mentre per i tre maschi hanno prevalso “Bagaj”, “Baloss” e “Ninin”.
“Bagaj” è risultato il nome più votato in assoluto, mentre “Baloss” ha conquistato molti utenti anche sui social grazie al suo significato ormai entrato nell’immaginario popolare lombardo, associato a uno spirito vivace e un po’ birichino. “Ninin”, invece, richiama un vezzeggiativo affettuoso legato alla tradizione familiare.
Oltre 12mila persone al voto
La consultazione ha registrato numeri particolarmente alti: sono state 12.324 le persone che hanno partecipato al sondaggio online, esprimendo complessivamente 43.978 preferenze.
Nel dettaglio, la sezione dedicata ai nomi maschili ha raccolto 31.654 voti, mentre quella femminile si è fermata a 12.324.
Un risultato che conferma il forte interesse suscitato dai falchi pellegrini del Pirellone, diventati negli anni un simbolo della biodiversità urbana nel cuore di Milano.
Le immagini dei pulli vengono seguite quotidianamente attraverso le webcam collegate ai canali di Lombardia Notizie TV e del quotidiano online LombardiaNotizie.
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