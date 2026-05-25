Tutta una vita in corsia: l’Ordine ha premiato gli infermieri con 30 e 40 anni di carriera

Una giornata carica di emozione, applausi e riconoscenza quella di sabato scorso, organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Varese. Una giornata voluta, all’interno del maggio infermieristico, per celebrare gli infermieri arrivati al traguardo dei 30, 40 e 50 anni di servizio. Un momento partecipato, vissuto insieme a colleghi, familiari e studenti del corso dell’Università dell’Insubria, presenti per consegnare le targhe commemorative ai professionisti premiati.

Complessivamente, gli infermieri/infermieri pediatrici iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Varese che avrebbero dovuto essere premiati erano 307, di cui: 221 iscritti da 30 anni, 84 da 40 e 2 da 50. Hanno risposto all’invito in 40.

Nel corso della cerimonia il presidente dell’Ordine, Salvatore Santo, ha sottolineato il valore umano della professione infermieristica: «La nostra non è solo tecnica, ma ascolto della sofferenza». Un intervento accolto con grande partecipazione dal pubblico, tra ricordi, racconti di vita professionale e momenti di commozione.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e condivisione, mettendo al centro il significato profondo di una professione che accompagna le persone nei momenti più delicati della vita.

I premiati per i 30 anni di carriera

Graziella Bassi, Rossano Bilotti, Monica Di Bacco, Emanuela Fania, Monica Fioretti, Marco Forni, Cinzia Galbiati, Susanna Galvani, Cristina Gatti, Emanuela Giavara, Maria Grazia Maffioli, Nadia Martignoni, Maria Grazia Massara, Barbara Munaretto, Claudia Nardini, Alessandra Pagani, Grazia Pagani, Laura Pagani, Marina Penati, Monica Ravasi, Lorenza Tacca, Simona Vidolini e Lucia Zurlo.

I premiati per i 40 anni di carriera

Daniela Bizzaro, Roberta Caspani, Ester Grasselli, Enrico Malinverno, Claudia Marchi, Stefania Marelli, Lucia Maruccia, Manuela Montagnoli, Annalisa Pagani, Carla Pisani, Alessandra Ratti, Cinzia Rossi, Enrica Rossi, Deborah Taramella e Gabriela Vallini.