Varese
“Tutti a tavola” alla Brunella: una cena per i bambini delle famiglie fragili
Sabato 23 maggio l’oratorio varesino ospita una serata di raccolta fondi tra giochi e gastronomia. Prenotazioni aperte fino al 15 maggio
- comunità pastorale sant'antonio abate
- fondazione comunitaria del varesotto
- GuardAvanti
- la casa davanti al sole
- la casa del giocattolo solidale
- nessuno escluso
- Pane di S. Antonio
- solidarietà
- weekend
Una serata dove la convivialità incontra la solidarietà, con l’obiettivo di sostenere chi vive situazioni di difficoltà nel cuore della città. Sabato 23 maggio, l’Oratorio della Brunella a Varese aprirà le porte per l’evento “Tutti a tavola.. per donare sorrisi!”.
Il programma della serata
L’iniziativa, finalizzata a promuovere comunità accoglienti e a supportare i bambini delle famiglie più fragili di Varese, inizierà già nel tardo pomeriggio:
Dalle ore 18:30: spazio al divertimento con giochi e laboratori aperti a tutti.
Dalle ore 19:30: momento conviviale con la cena comunitaria.
Il menù prevede un ricco buffet di antipasti misti, seguito da risotto e dolce per tutti i partecipanti.
Solidarietà e adesioni
La cena è ad offerta libera, con una donazione minima consigliata di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i minori di 10 anni. Il ricavato andrà a finanziare progetti di inclusione e sostegno per i più piccoli.
Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto entro il 15 maggio contattando il numero 3487538737.
L’evento è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e vede la collaborazione di diverse realtà del territorio impegnate nel sociale, tra cui GuardAvanti, Nessuno Escluso, La Casa davanti al Sole, La Casa del Giocattolo Solidale, Pane di S. Antonio e la Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate.