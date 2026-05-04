“Tutti a tavola” alla Brunella: una cena per i bambini delle famiglie fragili

Sabato 23 maggio l’oratorio varesino ospita una serata di raccolta fondi tra giochi e gastronomia. Prenotazioni aperte fino al 15 maggio

Una serata dove la convivialità incontra la solidarietà, con l’obiettivo di sostenere chi vive situazioni di difficoltà nel cuore della città. Sabato 23 maggio, l’Oratorio della Brunella a Varese aprirà le porte per l’evento “Tutti a tavola.. per donare sorrisi!”.

Il programma della serata

L’iniziativa, finalizzata a promuovere comunità accoglienti e a supportare i bambini delle famiglie più fragili di Varese, inizierà già nel tardo pomeriggio:

Dalle ore 18:30: spazio al divertimento con giochi e laboratori aperti a tutti.

Dalle ore 19:30: momento conviviale con la cena comunitaria.

Il menù prevede un ricco buffet di antipasti misti, seguito da risotto e dolce per tutti i partecipanti.

Solidarietà e adesioni

La cena è ad offerta libera, con una donazione minima consigliata di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i minori di 10 anni. Il ricavato andrà a finanziare progetti di inclusione e sostegno per i più piccoli.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto entro il 15 maggio contattando il numero 3487538737.

L’evento è sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e vede la collaborazione di diverse realtà del territorio impegnate nel sociale, tra cui GuardAvanti, Nessuno Escluso, La Casa davanti al Sole, La Casa del Giocattolo Solidale, Pane di S. Antonio e la Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate.