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Tutti in coda dietro l’asfaltatrice e tutti condannati col metodo mafioso

I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in 10 minuti

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Tra le principali notizie di lunedì le maxi-code create dalle asfaltature sulle strade provinciali intorno al capoluogo che hanno rallentato non poco gli spostamenti di migliaia di persone e le condanne in primo grado per l’uso del metodo mafioso da parte di un gruppo di personaggi gravitanti sul nord della provincia.

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Pubblicato il 18 Maggio 2026
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