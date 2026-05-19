Arriva TEDxSaronno 2026: dal teatro alla ricerca, ecco gli speaker dell’edizione “Occhi da libellula”

Dieci speaker, mondi diversi e un unico tema: guardare la realtà con “Occhi da libellula”. È questo il filo conduttore di TEDxSaronno 2026, l’evento in programma sabato 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta di Saronno, dalle 14 alle 19.

Sul palco saliranno dieci ospiti provenienti da ambiti differenti – ricerca, impresa, arte, comunicazione, educazione e attivismo – chiamati a raccontare il proprio punto di vista sul tema scelto per questa edizione.

L’idea di “Occhi da libellula” richiama infatti la capacità di osservare contemporaneamente il dettaglio e l’insieme, il vicino e il lontano, senza rinunciare alla complessità.

Gli speaker di TEDxSaronno 2026

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sarà Chiara Mantegazza, docente di scuola primaria. Insegna alla Scuola primaria G. Pizzigoni di Saronno. Laureata in Lingue e letterature straniere, ha scelto l’insegnamento come atto di cura e scoperta quotidiana. Porta in classe la stessa curiosità con cui coltiva lingue, viaggi e lettura.

Saliranno poi sul palco Andrea Schievano, ricercatore e imprenditore. Ingegnere ambientale, con Dottorato in Agroecologia, si occupa di sostenibilità e circolarità nei sistemi alimentari. È stato ricercatore all’Università degli Studi di Milano e al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC) a Ispra. Co-fondatore di due startup nell’agricoltura rigenerativa” – e Nataliya Gera, Imprenditrice. Ha creato Intensive 21, metodo per la consapevolezza alimentare e il benessere applicato anche in contesti ospedalieri, con cui ha accompagnato oltre 100.000 persone. Ha fondato Gera Food, con l’obiettivo di educare alla scelta consapevole del cibo”.

Spazio anche alla musica con Marco Castelli, musicista e autore. Sette album con un’etichetta indipendente milanese, più volte selezionato dal Club Tenco. Collabora con Raul Cremona nelle tournée teatrali in tutta Italia e firma musiche per Radio Popolare e colonne sonore cinematografiche. Finalista ai David di Donatello 2010.

Tra gli interventi attesi anche quello di Donatella Siringo, attivista e presidente nazionale di AGEDO, Associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBTQIA+. Business coach con un lungo percorso nel lavoro sociosanitario e nella formazione aziendale. Dedica il suo tempo alla promozione dell’inclusione e dei diritti.

Comunicazione, intelligenza artificiale e teatro

Sul tema del futuro del lavoro interverrà Giulio Xhaet, esperto di comunicazione e futuro del lavoro. Partner e Head of Communication in Newton Group, LinkedIn Top Voice sulle professioni del futuro. Docente alla 24ORE Business School e all’Università Guglielmo Marconi. Autore di saggi pubblicati da Hoepli, Mondadori Electa e Sonzogno/Marsilio, tra cui Il coraggio del gatto e Da grande.

Presente anche Mari Rinaldi, attrice e autrice. Fondatrice di Teatribù, scuola e compagnia milanese di improvvisazione teatrale. In scena da oltre venticinque anni a Zelig, semifinalista a Italia’s Got Talent 2015. Nel 2024 e nel 2025, coach per gli speaker di TEDxSaronno.

Tra gli speaker ci sarà poi Marco Vigini, rofessionista della formazione, focalizzato sulla crescita delle persone e delle reti professionali. Unisce visione strategica, capacità relazionale e attenzione allo sviluppo del potenziale umano.

Sul palco salirà anche Emanuela Girardi, ricercatrice. Founder e presidente di Pop AI, associazione per la democratizzazione dell’intelligenza artificiale. Presidente di Adra a livello europeo, membro del gruppo di esperti del Ministero dello Sviluppo Economico per la strategia italiana sull’IA. Nel 2021, tra le 50 donne più influenti nella tecnologia, in Italia.

A chiudere il gruppo degli speaker sarà Davide Spadolà, comico che porta sul palco uno sguardo ironico e originale sulla realtà, trasformando esperienze e osservazioni quotidiane in spunti di riflessione condivisa. Il suo intervento arricchisce un evento multidisciplinare che intreccia intrattenimento e pensiero sui temi contemporanei.

Biglietti e partner

I biglietti per partecipare a TEDxSaronno 2026 sono disponibili online sulla piattaforma Eventbrite.

L’evento è organizzato con il sostegno di numerosi partner del territorio e con il patrocinio del Comune di Saronno. Media partner dell’iniziativa sono IlSaronno e VareseNews.

TEDxSaronno a “La Materia del Giorno”

Mercoledì 20 maggio alle 16, Stefania Bianco e Luca Signori, fondatrice e co-fondatore di TEDxSaronno saranno ospito della trasmissione “La Materia del Giorno” per raccontarci tutto sulla terza edizione: dal titolo “Occhi da libellula” alla scelta degli speaker, dal lungo lavloro di preparazione agli aneddoti del “dietro le quinte”. La puntata sarà tarsmessa alle 16 in diretta su Varesenews e sui social del giornale e potrà poi essere rivista in streaming sulla pagina Youtube di Varesenews.