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Busto Arsizio/Altomilanese

Ubriaco sul treno aggredisce i carabinieri ad Arcore, arrestato 36enne residente a Busto

L'episodio nella serata del del 23 aprile scorso, nei guai un cittadino peruviano

Carabinieri Verbania

Un 36enne peruviano residente a Busto Arsizio finisce in manette ad Arcore, sul treno che attraversa la Brianza. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato intorno alle 21.30 del 23 aprile, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un passeggero a bordo del convoglio Milano Porta Garibaldi–Lecco. A bordo del treno, un uomo completamente ubriaco stava disturbando i viaggiatori, creando disagio e tensione tra i presenti.

Fatto scendere alla stazione di Arcore dal personale ferroviario, il 36enne ha però tentato di risalire su un altro convoglio, a quel punto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile di Monza, supportata dai militari della caserma di Arcore. Alla vista dei carabinieri la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha opposto una violenta resistenza, dando origine a una colluttazione durante la quale ha tentato anche di gettarsi verso i binari, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli operatori.

I militari sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi. Nel corso della concitazione, uno dei Carabinieri ha riportato lesioni ed è stato successivamente medicato.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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