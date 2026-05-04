Ubriaco sul treno aggredisce i carabinieri ad Arcore, arrestato 36enne residente a Busto
L'episodio nella serata del del 23 aprile scorso, nei guai un cittadino peruviano
Un 36enne peruviano residente a Busto Arsizio finisce in manette ad Arcore, sul treno che attraversa la Brianza. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.
Tutto è iniziato intorno alle 21.30 del 23 aprile, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un passeggero a bordo del convoglio Milano Porta Garibaldi–Lecco. A bordo del treno, un uomo completamente ubriaco stava disturbando i viaggiatori, creando disagio e tensione tra i presenti.
Fatto scendere alla stazione di Arcore dal personale ferroviario, il 36enne ha però tentato di risalire su un altro convoglio, a quel punto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile di Monza, supportata dai militari della caserma di Arcore. Alla vista dei carabinieri la situazione è rapidamente degenerata: l’uomo ha opposto una violenta resistenza, dando origine a una colluttazione durante la quale ha tentato anche di gettarsi verso i binari, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli operatori.
I militari sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi. Nel corso della concitazione, uno dei Carabinieri ha riportato lesioni ed è stato successivamente medicato.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.