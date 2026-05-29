Ufficio postale chiuso da tre anni, Azzate perde la pazienza: «Poste Italiane non è attenta al territorio»

I lavori alla Casa di Comunità di Azzate procedono spediti, e già si ragiona su un nuovo parcheggio che possa servire le scuole medie, la nuova struttura sociosanitaria e l’ufficio postale. Quando mai riaprirà.

Perché l’ufficio postale di Azzate è chiuso da tre anni. Tre anni durante i quali la riapertura in una sede alternativa è stata annunciata più volte e sempre rimandata. Il momento di tirare le somme, per l’amministrazione comunale, è arrivato.

«Troviamo scandaloso che una società come Poste abbia un atteggiamento del genere», dice senza giri di parole il vicesindaco Giacomo Tamborini. «È vero che gli uffici sono stati spostati per cause indipendenti dalla società – la chiusura del vecchio stabile di via Acquadro era necessaria per lasciare spazio alla nuova Casa di Comunità – ma è altrettanto vero che quegli uffici erano ormai obsoleti e, secondo il nuovo progetto Polis, sarebbero stati chiusi e rinnovati comunque, prima o poi».

Il problema non è solo la chiusura in sé, ma il modo in cui è avvenuta. «Lo stabile è stato ceduto e nel settembre 2023 – ricorda Tamborini -l’ufficio è stato chiuso senza alcun preavviso, con un foglio affisso fuori dalla porta e zero comunicazioni, a pochi giorni dalla consegna delle pensioni. Passati alcuni mesi, ci siamo subito interfacciati con Poste per capire le intenzioni e dove sarebbe stato ricollocato lo sportello. Da allora abbiamo inviato solleciti attraverso ogni canale formale e ufficiale. La riapertura è stata rinviata di volta in volta: prima a settembre 2025, poi a febbraio 2026, poi a luglio».

Tamborini sottolinea un dato che ritiene dirimente: «Il cantiere ha subito rallentamenti, e loro non sono mai stati davvero presenti. Dicono che mancano le forniture: mi sembra assurdo che un cantiere del genere possa bloccarsi per mesi e anni, come è stata fatta la programmazione? L’ultima comunicazione indica che i lavori finiranno a luglio, ma sinceramente facciamo fatica ad aver fiducia nelle nuove tempistiche».

Il disagio ha due dimensioni, secondo il vicesindaco: una locale e una più ampia. «Un comune come Azzate, con quasi 5.000 abitanti, non può restare senza ufficio postale. In teoria è stato potenziato l’ufficio di Buguggiate, ma non riesce a sopperire. E gli anziani devono spostarsi, e non sempre possono farlo». Sul piano generale, il giudizio è netto: «Poste non opera più in regime di monopolio, ma nei fatti su alcuni servizi è oggettivamente centrale. Eppure non c’è comune che non si lamenti in maniera molto forte, basta leggere qualunque giornale locale. Ritardi su ritardi, e poca comunicazione».

L’ultimo messaggio è per i cittadini, e vale anche come risposta indiretta a chi in questi mesi ha criticato l’amministrazione sui social. «Il lavoro di un ente locale, di un piccolo comune, è fatto di gestione quotidiana, di lettere, di solleciti, di interlocuzioni con soggetti sovracomunali – dice Tamborini -e credo non si misuri solo dai post sui social. La politica a livello locale deve privilegiare l’efficacia: non è solo comunicare, ma cercare di realizzare, sempre e comunque ascoltando i cittadini. La nostra attenzione è stata costante dal momento della chiusura».

Poi la stoccata finale, diretta a Poste Italiane: «Io parlo di cittadini perché sono un amministratore locale. Ma loro sono una società, e i cittadini sono i loro clienti. E i clienti non si trattano così. È una mancanza totale di attenzione al territorio».