Un aperitivo vista lago: a Bodio Lomnago caccia a due “food truck” per l’estate

Il Lido di Bodio Lomnago si prepara ad accogliere l’estate, puntando su una formula che unisce il relax in riva al lago a un buon spuntino o un aperitivo all’aria aperta.

Da oggi, lunedì 18 maggio 2026, si apre ufficialmente il bando per la ricerca di due operatori dello street food che vorranno animare la stagione sul lungolago. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse: l’obiettivo è assegnare due posteggi isolati per la somministrazione di alimenti e bevande, che garantisca un servizio in più ai tanti frequentatori della zona dal primo giugno fino al prossimo 31 ottobre. in questo pdf tutte le informazioni

Le aree individuate si trovano in via Acquadro, proprio nella zona del lido, e mettono a disposizione trentatré metri quadri ciascuna. I punti strategici sono due: il posteggio “A” sul lato dell’area di alaggio e il posteggio “B” sul lato della terrazza. Si tratta di spazi non attrezzati che potranno ospitare un mezzo immatricolato lungo al massimo 8,90 metri e largo 4,60 metri. Davanti al proprio mezzo, i gestori avranno la possibilità di posizionare tavolini e sedie per far accomodare i clienti.

Se le domande saranno più di due, verrà stilata una graduatoria per ciascun posteggio basandosi su merito e vicinanza.



Vivere il lido significa anche rispettare l’ambiente e la quiete pubblica, motivo per cui il bando impone regole chiare. Le attività potranno cominciare non prima delle ore otto del mattino e tutto dovrà terminare tassativamente entro la mezzanotte. Entro quell’ora l’area dovrà essere lasciata perfettamente pulita e sgombera : i commercianti dovranno occuparsi in totale autonomia dello smaltimento dei rifiuti prodotti e gestire l’energia elettrica con un proprio generatore o richiedendo un contatore temporaneo a proprie spese. Ci sarà anche da fare gioco di squadra, collaborando attivamente con il Comune e gli altri operatori durante i grandi eventi estivi della via, come i raduni di auto storiche o le feste di street food.

La domanda, completa di marca da bollo e allegati firmati digitalmente, va inviata esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del Comune entro quindici giorni da oggi: comune.bodiolomnago@pec.regione.lombardia.it.

Le presenze di questi mesi verranno monitorate dagli uffici comunali. I dati raccolti sul campo serviranno infatti a capire se l’esperimento ha funzionato così da mettere le basi per i criteri di una futura e definitiva concessione dei posteggi sul lungolago. Per Bodio Lomnago si tratta di un test importante per capire come rendere la sponda del lago ancora più accogliente e vivace, e per provare a disegnare il futuro turistico e commerciale di una delle zone più belle intorno al Lago di Varese.