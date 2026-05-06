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Un caloroso saluto ai Pastori Tiebel-Gerdes: otto anni di cammino ecumenico a Ispra e Varese

Sabato 9 maggio la Comunità Evangelica Ecumenica festeggia il congedo della Pastora Magdalena e del Pastore Carsten con una celebrazione solenne e un momento di convivialità a Caldana

Generico 04 May 2026

Dopo otto anni di intenso ministero, la Pastora Magdalena Tiebel-Gerdes e il Pastore Carsten Gerdes si apprestano a lasciare la Parrocchia Evangelica Ecumenica di Ispra/Varese. Dal loro arrivo nel 2018, la coppia ha arricchito profondamente la vita comunitaria grazie a una solida competenza teologica e a una spiccata progettualità che ha dato vita a numerose nuove attività e iniziative ecumeniche.

Per onorare il percorso fatto insieme, la parrocchia invita cordialmente tutta la cittadinanza e gli amici della comunità ecumenica alla festa di saluto che si terrà sabato 9 maggio 2026 presso la sede di Via IV Novembre 12 a Caldana. Il programma della giornata prevede: alle ore 16:00 l’inizio dei festeggiamenti con una celebrazione solenne. Seguiranno accompagnamento musicale: La cerimonia sarà impreziosita dai canti del Coro Europeo Cantores. Si terrà poi uno spazio dedicato ai saluti personali e al ringraziamento diretto ai pastori. La serata proseguirà con un barbecue accompagnato da un ricco buffet. Per i più giovani saranno allestiti un falò e, condizioni meteo permettendo, uno scivolo acquatico per il divertimento di bambini e ragazzi. La Comunità Evangelica Ecumenica attende con gioia tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento di festa e gratitudine per il lavoro svolto dai Pastori Tiebel-Gerdes in questi anni.

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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