Un ciclista ferito in viale Garibaldi a Laveno Mombello dopo una caduta
L'incidente stradale è avvenuto verso le 10 di sabato 30 maggio. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso ma la persona è stata trasportata in giallo all'ospedale di Cittiglio
Un ciclista di 36 anni è finito a terra mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la strada di viale Garibaldi a Laveno-Mombello. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 30 maggio, poco prima delle 10. (foto d’archivio)
Per assistere la persona ferita, i soccorsi si sono attivati in codice rosso inviando sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. I sanitari hanno prestato le prime cure al ciclista e hanno successivamente disposto il trasferimento verso l’ospedale di Cittiglio, dove il mezzo di soccorso è giunto verso le 10:30, in codice giallo, livello d’emergenza che indica che la persona soccorsa non si trova in pericolo di vita.
Oltre al personale medico, lo scenario dell’incidente ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Per l’evento sono stati infatti allertati i Carabinieri Luino, incaricati di chiarire la dinamica della caduta che ha visto coinvolta un’unica persona.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.