Un ciclista ferito in viale Garibaldi a Laveno Mombello dopo una caduta

Un ciclista di 36 anni è finito a terra mentre percorreva in sella alla sua bicicletta la strada di viale Garibaldi a Laveno-Mombello. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, 30 maggio, poco prima delle 10. (foto d’archivio)

Per assistere la persona ferita, i soccorsi si sono attivati in codice rosso inviando sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate. I sanitari hanno prestato le prime cure al ciclista e hanno successivamente disposto il trasferimento verso l’ospedale di Cittiglio, dove il mezzo di soccorso è giunto verso le 10:30, in codice giallo, livello d’emergenza che indica che la persona soccorsa non si trova in pericolo di vita.

Oltre al personale medico, lo scenario dell’incidente ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Per l’evento sono stati infatti allertati i Carabinieri Luino, incaricati di chiarire la dinamica della caduta che ha visto coinvolta un’unica persona.