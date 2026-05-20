Un compleanno speciale per il Villaggio di Morosolo: le sale di Villa Panza aprono con un cicerone d’eccezione
Domenica 7 giugno la cooperativa sociale festeggia l'anniversario con una visita esclusiva guidata da Giovanni Panza. Il ricavato sosterrà i progetti di accoglienza e tutela dei minori attivi da oltre cinquant'anni sul territorio
Celebrare un traguardo importante riallacciando i fili con la propria storia e con le radici culturali del territorio. Domenica 7 giugno il Villaggio del Fanciullo di Morosolo festeggerà il proprio compleanno offrendo alla cittadinanza un’opportunità unica: una visita speciale e personalizzata all’interno di Villa Panza a Varese.
La scelta della prestigiosa sede sul colle di Biumo Inferiore non è casuale, ma risiede nel profondo legame storico che unisce le due realtà sin dagli albori: la famiglia Panza figura infatti tra i soci fondatori dello storico Villaggio.
Un ospite d’onore tra aneddoti e collezioni
La giornata sarà impreziosita da una presenza d’eccezione. A guidare i visitatori tra le sale della splendida dimora settecentesca sarà infatti Giovanni Panza, erede della famiglia. Accompagnando i gruppi alla scoperta delle celebri collezioni d’arte contemporanea permanenti e temporanee, il “cicerone d’onore” condividerà storie di vita vissuta e aneddoti inediti.
La testimonianza diretta di chi ha abitato e respirato quegli spazi offrirà ai partecipanti una prospettiva intima e non convenzionale sulle opere e sulla metamorfosi della Villa, trasformata dal collezionista visionario Giuseppe Panza in un tempio internazionale della luce e del colore.
I dettagli della visita e le modalità di prenotazione
L’evento è strutturato su due turni di visita, con partenze programmate alle ore 15:30 e alle ore 16:00. Il costo di partecipazione è di 50 euro a persona e comprende l’ingresso guidato a tutte le collezioni e un rinfresco finale che verrà allestito nel suggestivo dehors del Ristorante Luce, immerso nei giardini all’italiana del complesso.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi tramite bonifico bancario (IBAN: IT95I0840410801000000006683 intestato a Villaggio del Fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale). Una volta eseguito il pagamento, sarà necessario inviare la ricevuta via email all’indirizzo comunicazione@villaggiodelfanciullodimorosolo.it, specificando nel testo il numero esatto di persone incluse nella prenotazione. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati sui canali social della cooperativa.
Più di mezzo secolo a tutela dei minori
La cooperativa sociale, costituita a Morosolo (frazione di Casciago) nel 1973, ha aperto la sua prima comunità nel 1985 con i primi cinque bambini accolti, per poi essere inaugurata ufficialmente nel 1986.
Da oltre cinquant’anni il Villaggio del Fanciullo opera instancabilmente a Varese e provincia nell’ambito dell’accoglienza, del supporto alla genitorialità fragile e della tutela dei minori, attivando costantemente nuovi servizi professionali per rispondere ai bisogni emergenti della società e accompagnare i nuclei più vulnerabili verso l’autonomia.
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