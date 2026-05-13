Un concerto nella antica chiesa romanica di San Biagio a Cittiglio

Sarà offerta al pubblico una rassegna di musica di autori dal XVII al XVIII sec. tra vocalità ed ensemble strumentali. Saranno brani di G. B. Pergolesi, B. Marcello, G. F. Handel, J. S. Bach, G. B. Pescetti

Un concerto nella antica chiesa romanica di San Biagio. La parrocchia di Cittiglio, in collaborazione con il “Gruppo Amici di San Biagio” e con il settore cultura del comune di Cittiglio intendono valorizzare la chiesetta romanica di San Biagio anche sotto l’aspetto culturale e, per questo, hanno coinvolto i musicisti caravatesi Marco Cadario (clavicembalo) e Davide Cervi (violoncello) e la soprano Antonella Romanazzi ed organizzato con loro un concerto di musica barocca dal titolo: “Voci della Terra – Arte, Cultura, Storia e Territorio”, che si svolgerà nella chiesa di San Biagio alle ore 20.30 di venerdì 15 maggio.

Sarà offerta al pubblico una rassegna di musica di autori dal XVII al XVIII sec. tra vocalità ed ensemble strumentali. Saranno brani di G. B. Pergolesi, B. Marcello, G. F. Handel, J. S. Bach, G. B. Pescetti. La chiesetta di San Biagio si trova sulla cima di una collinetta ubicata a circa 200 mt dall’ospedale e dalla stazione FNM di Cittiglio.

L’ingresso al concerto sarà libero con la disponibilità di un servizio navetta che a partire dalle 20.00 collegherà ripetutamente i parcheggi di via F. Filzi (passaggio a livello della stazione) con la piazza San Biagio (povera di posti auto).

Il comune di Cittiglio ha concesso anche quest’anno il proprio patrocinio all’iniziativa che ancora una volta coinvolge la chiesa di San Biagio, sottolineando come questo annuale appuntamento musicale sia una preziosa occasione per la conoscenza e la valorizzazione della chiesa di San Biagio, patrimonio di fede e di storia di Cittiglio e dell’intera Valcuvia.