Un condizionatore per stare insieme: il Centro Anziani di Daverio apre agosto a tutta la cittadinanza

Agosto, al Centro Anziani di Daverio, ha sempre avuto un significato preciso. Quando i giovani partono per le ferie, il Centro rimane aperto per chi resta: gli anziani che abitano il paese tutto l’anno, che rischiano di trovarsi soli in casa proprio nei mesi più caldi. Per decenni, il mese di agosto è stato il più impegnativo per i volontari dell’associazione, con un obiettivo chiaro: offrire compagnia, movimento, qualcosa da fare. Un presidio pensato per i soci e rivolto solo a loro.

Quest’anno qualcosa cambia. Il Centro Sociale “Al Centro” – in piazzale AVIS 1, a Daverio – ha deciso di aprire agosto a tutta la cittadinanza. Non più solo iscritti: chiunque può partecipare. Dietro la svolta c’è anche una necessità concreta: il salone Bar non è climatizzato e d’estate diventa difficile da vivere, ma la scelta di trasformare la raccolta fondi per il condizionatore in un mese intero di eventi aperti dice qualcosa di più sulla direzione che l’associazione vuole prendere.

Il presidente Delfino Barbieri, nella circolare di maggio, parla esplicitamente di «apertura verso l’esterno». La raccolta fondi non sarà una colletta: i proventi arriveranno dai servizi offerti durante gli eventi, così che ogni partecipazione diventi un contributo reale all’acquisto dell’impianto.

Il programma prende il via domenica 2 agosto: grigliata per tutta la giornata, nel pomeriggio uno spettacolo circense, esibizioni dei gruppi di Thai Chi e di ballo, attività per bambini e, fino al tramonto, ballo all’aperto. Nel corso del mese seguiranno tornei di carte, con giochi nuovi introdotti proprio in questa stagione, dalla briscola alla scopa d’assi, dal Machiavelli al ciapa nò, e una grande tombolata con cena.

La formula rimane quella di sempre: stare fuori casa, stare insieme. Solo che stavolta l’invito è per tutti.

Per informazioni: www.alcentrodaverio.it — tel. 0332 948991.