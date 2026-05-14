Un corso gratuito per formare tecnici della produzione industriale

Un anno per imparare un mestiere, lavorando. È questa la proposta del nuovo percorso IFTS promosso dall’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis, co-progettato da SMARTT VAlley e da ITS Lombardia Meccatronica Academy, e pensato per formare tecnici della produzione industriale pronti ad affrontare le sfide dell’Industry 5.0.

Sita a Daverio (VA), SMARTT VAlley-Fondazione Ergo, è un’organizzazione impegnata nella progettazione di percorsi di innovazione, ergonomia, formazione e sviluppo delle competenze, con un forte orientamento alla collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo educativo. Attraverso progetti dedicati alla crescita dei giovani talenti e all’evoluzione delle competenze tecniche e digitali, contribuisce a creare un ponte concreto tra formazione e lavoro.

Il progetto si rivolge a giovani diplomati fino a 24 anni e nasce con l’obiettivo di accorciare la distanza tra formazione e occupazione, offrendo un percorso concreto e immediatamente spendibile nel mondo produttivo. La meccatronica gestionale, ambito al centro del percorso, integra competenze tecniche, meccaniche ed elettroniche con conoscenze organizzative e gestionali, formando figure in grado di comprendere e coordinare i processi produttivi, ottimizzare le risorse e contribuire al miglioramento continuo in azienda. Il corso, gratuito e finanziato da Regione Lombardia, prevede un inserimento in apprendistato retribuito, affiancando lezioni in aula e laboratorio a esperienze dirette in azienda.

La durata complessiva è di 860 ore distribuite nell’arco di un anno, con un’alternanza strutturata tra formazione teorica e training on the job. Un modello che consente ai partecipanti di acquisire competenze operative nella gestione dei processi produttivi, nella manutenzione, nell’analisi dei tempi e metodi, fino all’utilizzo di tecnologie digitali, strumenti di intelligenza artificiale e principi di lean manufacturing.

Al termine del percorso, che prenderà il via nell’autunno 2026 a Daverio (Varese), i partecipanti conseguiranno un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (EQF 4), con la concreta possibilità di essere confermati in azienda al termine dell’esperienza formativa.

Il programma si inserisce nella campagna “Il diploma è solo l’inizio”, con cui Openjobmetis punta a intercettare giovani talenti e accompagnarli verso professioni tecniche sempre più richieste dal mercato.