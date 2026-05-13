Un “crime” per i cento anni di USAG: il centenario dell’azienda varesina diventa un fumetto

Cento anni di storia non sono solo un traguardo, ma un patrimonio di racconti, volti e leggende che affondano le radici nel territorio varesino. Per celebrare questo secolo di vita, la USAG, colosso degli utensili fondato nel 1926, ha scelto una via decisamente inusuale: un fumetto d’autore intitolato “La Casa Rossa”.

Una storia fuori dagli schemi

Presentato durante il format “La Materia del Giorno” di VareseNews, il fumetto non è una biografia aziendale, ma una vera e propria storia crime. «La richiesta di USAG era chiara: volevano un fumetto che celebrasse la ricorrenza in modo unico, senza vincoli di genere — hanno spiegato gli autori, lo scrittore Luigi Pellini e il disegnatore Marvel Tommaso Bianchi —. Abbiamo proposto una trama noir e l’azienda ha avuto il coraggio di scommettere su un racconto di delitti e mistero».

Il titolo, “La Casa Rossa”, è un omaggio diretto allo stabilimento storico di Gemonio, che per i residenti è da sempre un punto di riferimento visivo e affettivo. Sebbene la trama sia di fantasia, il fumetto è costellato di “easter egg” e riferimenti che i dipendenti e chi ha vissuto la storia dell’azienda sapranno riconoscere come piccoli tesori nascosti: anche tra i personaggi i riferimenti a

Una sfida tra noir e precisione

Per Tommaso Bianchi, abituato alle tavole di Daredevil e Venom, lavorare su questo progetto è stata una sfida di precisione. «È stato un viaggio di due anni — ha raccontato il fumettista — dove la libertà creativa si è unita alla necessità di essere estremamente precisi nei dettagli noir. Abbiamo collaborato strettamente con il reparto marketing per inserire suggestioni reali in un contesto immaginario».

Il fumetto vede anche la collaborazione della disegnatrice Stefania Caretta, che ha contribuito a creare le atmosfere crude e noir che caratterizzano il racconto, incentrato su una youtuber che narra i delitti avvenuti proprio nella “Casa Rossa”.

Centomila copie in tutta Italia

La celebrazione ufficiale avverrà il prossimo 15 maggio a Rimini, dove verrà svelato il finale del fumetto (che per ora resta blindatissimo). L’opera avrà una tiratura imponente: centomila copie che verranno distribuite in tutta Italia, portando un pezzo di storia varesina in ogni angolo del Paese.

Una parte del fumetto è già consultabile in anteprima sul sito ufficiale dell’azienda, offrendo ai lettori i primi indizi per cercare di scoprire il colpevole prima dell’ultima, attesissima pagina.