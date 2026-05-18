Un filo che unisce: a Materia un pomeriggio di maglia e uncinetto

Un pomeriggio dedicato alla creatività, alla condivisione e alla solidarietà. Sabato 23 maggio alle 15 Materia ospiterà “Un baktus per restare uniti”, appuntamento organizzato in vista di “Lungolana”, l’evento benefico in programma il 14 giugno a Gavirate.

Protagonisti dell’incontro saranno ferri, uncinetti e gomitoli, insieme alle volontarie di “Varese in maglia”, che guideranno i partecipanti nella realizzazione del baktus, la caratteristica sciarpa triangolare di origine norvegese diventata negli anni uno dei simboli più amati del lavoro a maglia creativo.

L’iniziativa nasce come momento di preparazione e partecipazione collettiva a Lungolana, manifestazione che punta a unire le persone attraverso un lungo filo simbolico costruito con opere in lana realizzate a mano.

Durante il pomeriggio non ci sarà spazio soltanto per il baktus: l’incontro sarà anche un’occasione per condividere tecniche, idee e passioni legate al mondo dell’uncinetto e della maglia, in un clima informale e aperto a tutti, dai principianti agli appassionati più esperti.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.