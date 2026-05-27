Un food truck per far rivivere Parco Macchi: a Caronno Varesino aperto un bando

Un punto di ristoro mobile per gustare qualcosa all’aria aperta, ma anche un presidio attivo contro il degrado e il vandalismo. Il Comune di Caronno Varesino scommette sulla valorizzazione delle proprie aree verdi e lancia un’iniziativa sperimentale per la stagione 2026/2027, finalizzata all’individuazione di un operatore economico interessato a gestire il servizio di food truck all’interno di Parco Macchi. (immagine realizzata con l’AI)

Non si tratterà di una semplice attività commerciale, bensì di un vero e proprio “Progetto Sentinella” in cui il bar su ruote diventerà il perno per la cura e la sicurezza del parco. La formula scelta dall’amministrazione comunale, guidata dal Settore Servizi alla Persona e Servizi Sociali, prevede una durata della collaborazione di un anno, con la facoltà di un eventuale rinnovo per un ulteriore anno, utile anche a monitorare l’impatto sul territorio di questo nuovo modello di gestione. In virtù del forte valore sociale e manutentivo delle prestazioni richieste, il Comune concederà l’uso dell’area attraverso un rapporto di scambio basato esclusivamente sul servizio reso alla collettività. Le utenze di luce e acqua resteranno invece a carico del gestore selezionato.

Chi si aggiudicherà la concessione dovrà garantire il posizionamento di una struttura rigorosamente mobile, poiché non sono ammesse installazioni fisse, rispettando i giorni e gli orari minimi di apertura che saranno definiti nel bando. Accanto alla somministrazione di cibo e bevande, l’operatore dovrà occuparsi costantemente della pulizia dell’area circostante e dei servizi igienici del parco. A questo si aggiunge l’importante compito di monitoraggio e segnalazione tempestiva di guasti alle strutture o ai giochi, oltre che di eventuali atti vandalici, offrendo così agli utenti un punto di riferimento visibile in grado di migliorare la sicurezza percepita all’interno dell’area verde.

La selezione è aperta agli operatori in possesso di regolare iscrizione alla Camera di Commercio coerente con l’attività, oltre che dei requisiti morali e professionali necessari per la somministrazione di alimenti e bevande e dell’assenza di motivi di esclusione legati al codice dei contratti pubblici. La commissione esaminatrice valuterà la qualità dell’offerta alimentare proposta, l’impatto estetico del mezzo mobile, l’efficacia del piano di pulizia programmato e l’ampiezza degli orari di apertura proposti rispetto al minimo richiesto.

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo i moduli predisposti dagli uffici comunali e accompagnate dal piano economico finanziario e dalla relazione tecnica, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del prossimo 7 giugno 2026. La trasmissione dei documenti potrà avvenire per via telematica tramite posta elettronica certificata, via mail ordinaria oppure con consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

Tutta la documentazione utile, che ha scopo puramente esplorativo e non vincola l’ente all’affidamento, è consultabile sull’Albo Pretorio e nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Caronno Varesino