Un giallo varesino riscoperto a Hollywood torna nel luogo in cui fu girato: villa Toeplitz

Ci sono storie che attraversano le epoche e gli oceani prima di tornare a casa. È il caso di “Una jena in cassaforte“, giallo noir a colori girato nel 1967 tra il parco e la Villa Toeplitz di Varese, prodotto da Ninì Antonio Della Misericordia attraverso la Fering Produzioni Cinematografiche e diretto da Cesare Canevari. Il film, distribuito all’epoca dalla Titanus, è rimasto per anni in un limbo fino a quando non è stato restaurato negli Stati Uniti, più precisamente in California, in formato Blu-Ray 4K. La nuova versione ha riscosso un successo inaspettato oltreoceano, tanto da attirare l’attenzione di Quentin Tarantino, che ha premiato il lavoro di Canevari. Nel cast del film compaiono Dimitri Nabokov, Marie Luise Greisberger, Ben Salvador, Alex Morrison, Karina Kar, Stan O’Gadwin, Otto Tinard e Cristina Gaioni.

Il film ora viene ripresentato a Varese, nei luoghi dove fu girato quasi sessant’anni fa, grazie al suo produttore di allora, Nini della Misericordia. Per questo, l’Associazione Culturale Varese per… in collaborazione con Fering Produzioni e con il supporto di Sharazade, Libera, Famiglia Bosina, Nocturno Cinema e il MIV ha organizzato un evento articolato su due giorni per restituire alla città un pezzo della sua storia cinematografica.

Riscoprire “Una jena in cassaforte”: Il programma

Domenica 17 maggio alle 11 è in programma una visita guidata al parco di Villa Toeplitz, con un percorso tra i luoghi dove furono girate le scene più importanti del film. Un’occasione per confrontare i paesaggi di allora con quelli di oggi e per scoprire come il parco varesino sia stato trasformato in set cinematografico.

Lunedì 18 maggio l’appuntamento si sposta al MIV Multisala Impero. Alle 16.15 è prevista una proiezione riservata alle associazioni culturali, seguita alle 17.50 da una presentazione del film con giornalisti, personalità del cinema e addetti ai lavori, con pubblico presente. Alle 19 l’ultima proiezione della giornata chiuderà l’evento.