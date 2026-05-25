“Un Giorno da Pompiere” torna a Cassano Magnago: tre giorni di festa, simulazioni e solidarietà

Torna per il quarto anno consecutivo uno degli appuntamenti più attesi e ricchi di significato del territorio varesino. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026, l’Area Comunale di via 1° Maggio a Cassano Magnago ospiterà la quarta edizione di “Un Giorno da Pompiere”. L’evento, promosso dal Comitato “Pompieri del Sempione 245” e supportato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Varese O.D.V., nasce con un nobile scopo solidale: mantenere vivo il ricordo di Alessio Teoldi e Roberto Di Saverio, due vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate prematuramente scomparsi nell’agosto 2022, e raccogliere fondi per sostenere le loro famiglie e i colleghi in difficoltà.

L’iniziativa vanta il prestigioso patrocinio di Regione Lombardia (Consiglio Regionale), della Provincia di Varese e di numerosi Comuni della zona, tra cui Gallarate, Busto Arsizio, Samarate e la stessa Cassano Magnago. Con l’ingresso completamente libero e gratuito, la manifestazione si svolgerà interamente al coperto, garantendo il divertimento anche in caso di maltempo.

Il programma del weekend

La tre giorni offrirà un ricchissimo palinsesto di attività per bambini, famiglie e appassionati, accompagnato da un’ampia area ristoro con stand gastronomico e bar (con menù strutturato anche per celiaci).

Venerdì 12 giugno: L’apertura della manifestazione è prevista per le ore 18:00. Alle 19:00 apriranno le cucine e la serata entrerà nel vivo alle 21:30 con le atmosfere country dei Fourstep in place.

Sabato 13 giugno: Giornata densa di eventi sin dal mattino. Oltre all’esposizione degli automezzi e alla parete di arrampicata , per tutto il giorno sarà presente lo scultore con motosega Adam Kambi e si potrà provare il circuito “Fireman Experience” o divertirsi con l’esposizione e i giochi LEGO®. Nel pomeriggio, dalle 14:00, spazio alle attività con la CRI di Gallarate (gonfiabili e ambulanza dei pupazzi) , seguite alle 15:00 e alle 17:00 dalle spettacolari simulazioni di intervento e manovre dei Vigili del Fuoco. La serata musicale inizierà alle 19:00 con il Just Duo , proseguirà alle 21:00 con il live show 2000 Emozioni e culminerà alle 23:00 con il travolgente Discoradio Party insieme a Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash.

Domenica 14 giugno: I cancelli apriranno alle 10:00 con la novità delle colazioni al bar. Alle 13:00 la CRI di Gallarate terrà una dimostrazione di manovre salvavita , cui seguiranno i saluti istituzionali alle 14:30. Il pomeriggio sarà animato da nuove simulazioni congiunte VVF-CRI (ore 15:00) , dal Trucca Bimbi (ore 16:00) e dalla tradizionale manovra pompieristica alle 17:00. La manifestazione si chiuderà alle 18:00 con l’”Aperitivo del pompiere”.

Ospiti speciali e grandi novità

Questa quarta edizione si preannuncia unica grazie a un importante gemellaggio con i Vigili del Fuoco di Rho. L’ospite d’onore della manifestazione sarà il collega VF Andrea Speranza, affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), al quale la comunità si stringerà in un forte abbraccio di solidarietà. Tra le attrazioni più curiose e innovative di quest’anno, grande attesa per l’esordio del tecnologico cagnolino robot pompiere, pronto a stupire i più piccoli.