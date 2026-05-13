Un laboratorio di teatro per ragazzi allo spazio giovani “Time Together” di Locate Varesino

L’appuntamento è per sabato 16 maggio allo spazio giovani di via Madonnetta. L’invito è rivolto a ragazzi e ragazze dai dagli 11 ai 17 anni

Un’occasione per mettersi in gioco, sperimentare e conoscere il teatro attraverso attività pratiche e momenti di condivisione. Sabato 16 maggio allo spazio giovani “Time Together” di via Madonnetta 26 a Locate Varesino si terrà un laboratorio teatrale gratuito dedicato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni.

L’iniziativa – che si svolgerà dalle 9.30 alle 11 – è pensata come un primo incontro di prova per chi desidera avvicinarsi al mondo del teatro in modo semplice e coinvolgente. Giochi, improvvisazione ed esercizi espressivi accompagneranno i partecipanti in un percorso aperto anche a chi non ha mai avuto esperienze teatrali.

L’obiettivo del laboratorio è offrire ai giovani uno spazio in cui esprimersi liberamente, lavorare sulla creatività e sperimentare il rapporto con il gruppo. L’incontro servirà anche a valutare la possibilità di proseguire il percorso da settembre con nuove attività strutturate.

Il laboratorio punta a creare un ambiente accogliente e informale, dove ogni partecipante possa sentirsi libero di provare senza pressioni.

Oltre all’attività teatrale, il centro “Time Together” resterà aperto dalle 9 alle 12 come spazio di aggregazione per stare insieme, giocare, chiacchierare e trascorrere qualche ora in compagnia. È previsto anche un momento conviviale con tè caldo per i partecipanti.

L’iniziativa rientra nel progetto “Teen Together: spazi e occasioni per crescere”, promosso nell’ambito delle politiche giovanili sostenute da Regione Lombardia e cofinanziate dall’Unione Europea.

Per partecipare è possibile iscriversi tramite il QR code presente sulla locandina.