“Un libro per l’estate”: a Gallarate sfilano 13 autori con le loro ultime opere

Sabato 16 maggio alle 15.45, nella sala comunale di via Rusnati 1 a Gallarate, l’associazione culturale “La Scintilla” presenta “Un libro per l’estate”, appuntamento dedicato alla narrativa, alla poesia e alla saggistica contemporanea.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno tredici autori che presenteranno le loro pubblicazioni più recenti: Salvatore Benvenga, accompagnato dall’editore Beniamino Bordoni, Enea Biumi, Alberto Bortoluzzi, Fabio Castano, Martina Delodovici, Federica Franzetti, Lucia Landini, Pierpaolo Lazzaro, Roberto Modolo, Alfredo Maestroni, Michele Miano, Daniele Ossola e Marco Senaldi.

L’iniziativa rappresenta l’ultimo appuntamento della prima parte della stagione culturale 2026 organizzata da “La Scintilla” e si concluderà con un brindisi aperto ai partecipanti.

L’associazione ha già annunciato anche il calendario autunnale degli eventi. Si ripartirà sabato 19 settembre alla Sala Studi Patri con “Gallarate racconta”, dedicato agli anni 1914, 1917, 1943 e 1955, con Adelfo Maurizio Forni e Stefano Bandera e introduzione di Massimo Palazzi.

Sabato 17 ottobre, al Teatro del Popolo, spazio invece alla musica con il concerto “Tribute Anni ’60”. A novembre verrà presentato il libro d’arte “Gallarate per immagini” di Piermichele Miano, mentre sabato 28 novembre la Sala Rusnati ospiterà un appuntamento dedicato al collezionismo con esposizione.