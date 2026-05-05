“Un mare di cioccolato” per 46 persone: la Cooperativa Il Millepiedi ringrazia la comunità

L’obiettivo è stato raggiunto. Grazie alla generosità di centinaia di persone, l’estate 2026 per 46 persone con disabilità del territorio varesino avrà il sapore del sale e della libertà. La Cooperativa sociale Il Millepiedi ha infatti annunciato il successo della campagna pasquale “Un Mare di cioccolato”, una raccolta fondi che permetterà di offrire soggiorni marini a costi accessibili e con il supporto professionale necessario.

I numeri del successo

L’iniziativa ha visto una partecipazione straordinaria che ha superato i confini provinciali. Sono stati distribuiti 900 dolci, tra uova e colombe, trasformando la ricorrenza pasquale in un gesto concreto di autonomia e benessere. Le donazioni raccolte verranno investite per coprire i costi dei soggiorni, garantendo la presenza di personale qualificato e volontari.

Il programma prevede due turni di vacanza:

Dal 9 al 12 giugno 2026 e dal 7 al 10 luglio 2026. Per ogni turno di quattro giorni, i partecipanti potranno contare su 12 educatori e 8 volontari, assicurando un rapporto numerico adeguato a ogni esigenza.

Inclusione e sollievo per le famiglie

La meta scelta è Misano Adriatico, località nota per la sua accessibilità e accoglienza. Per gli utenti della cooperativa, la vacanza rappresenta il momento più atteso dell’anno: un’occasione per sperimentare la vita di gruppo, il divertimento e la capacità di autogestirsi lontano dalla routine quotidiana.

Ma il beneficio è duplice: mentre i ragazzi vivono un’esperienza di inclusione e pari opportunità, i caregivers e i familiari possono beneficiare di una fondamentale pausa dal carico della cura h24 del proprio caro con fragilità.

I ringraziamenti della Cooperativa

«Grazie di cuore a tutta la comunità che anche quest’anno ha scelto di sostenere il diritto al tempo libero per le persone con disabilità», fanno sapere dalla cooperativa. Il successo di “Un Mare di cioccolato” conferma ancora una volta quanto la rete solidale del territorio sia attenta ai bisogni dei più fragili.

Per chi volesse conoscere meglio le attività della cooperativa o mettersi in contatto con la struttura, è possibile chiamare il numero 377 1693787, scrivere a sostienimillepiedi@gmail.com o visitare il sito ufficiale www.ilmillepiedionlus.it.

Un aiuto per la nuova casa de Il Millepiedi: il 5X1000

Il sostegno della comunità quest’anno è più prezioso che mai. La Cooperativa ha infatti annunciato un importante cambiamento: è in programma il trasferimento in una nuova sede. Per questo motivo, la quota del 5X1000 di quest’anno sarà interamente destinata a coprire parte dei costi di ristrutturazione della nuova “casa” dell’associazione.

Scegliere di destinare il 5X1000 a Il Millepiedi significa contribuire direttamente alla creazione di uno spazio moderno, sicuro e ancora più accogliente per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Un investimento nel futuro della solidarietà varesina.