Un mondo di colazioni premia i ragazzi della media di Caronno Varesino

La classe 2A della scuola media Macchi di Caronno Varesino (IC di Castronno) ha conquistato un prestigioso secondo posto al concorso nazionale “Un mondo di colazioni – La multiculturalità delle classi tra latte e abitudini”, distinguendosi per creatività, impegno e capacità di valorizzare le diverse culture presenti in classe.

L’iniziativa ha rappresentato la fase conclusiva del percorso di studio sull’alimentazione svolto nelle classi seconde, guidate dal docente di tecnologia.

Il concorso è stato proposto come compito di realtà, permettendo agli studenti di applicare conoscenze e competenze in un’attività concreta, significativa e fortemente legata alla loro esperienza quotidiana.

Partendo da un gesto universale come la colazione, i ragazzi hanno esplorato abitudini, tradizioni e culture differenti, trasformando la classe in uno spazio di confronto e scoperta. Il lavoro dei ragazzi è riassunto in 4 foto per altrettante splendide colazioni unite alla loro descrizione: le colazioni dolci, francese e italiana (foto in apertura), quelle che al dolce uniscono un pizzico di sale, com’è nella tradizione americana (foto sopra) e spagnola.

Il lavoro ha favorito non solo l’acquisizione di contenuti disciplinari, ma anche lo sviluppo di competenze trasversali come la collaborazione, la comunicazione e la consapevolezza interculturale.

L’edizione di quest’anno ha visto una straordinaria partecipazione a livello nazionale, con centinaia di elaborati tra collage, fotografie e disegni, realizzati da migliaia di studenti. In questo contesto, il risultato ottenuto dalla classe 2A assume un valore ancora più significativo.

La scuola ha accolto la notizia manifestando complimenti agli studenti per l’entusiasmo e la qualità del lavoro svolto, e un ringraziamento al docente che ha guidato il progetto, contribuendo a rendere l’apprendimento un’esperienza viva, inclusiva e ricca di significato.