Un monologo teatrale a Gallarate racconta l’opera e l’attualità di Amadeo Peter Giannini

Il Centro Culturale Tommaso Moro propone un nuovo appuntamento per «conoscere da vicino la figura di Amadeo Peter Giannini e la sua stretta attualità». L’incontro chiude il percorso di approfondimento iniziato nella seconda metà di aprile con la presentazione e la successiva esposizione della mostra dal titolo Non si può morire per un dollaro.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno alle 21 nell’Aula Magna della Scuola Sacro Cuore, situata in via Bonomi 4 a Gallarate. In questa cornice il pubblico potrà assistere alla narrazione teatrale Qua la mano!, uno spettacolo incentrato sulla vita e l’opera di Giannini, scritto e interpretato da Carlo Pastori. L’iniziativa, che vanta il patrocinio e il contributo economico del Comune di Gallarate tramite l’Assessorato alle Attività Formative, viene realizzata in collaborazione con la Scuola Sacro Cuore e il Banco per la famiglia Madre Teresa di Calcutta.

La serata focalizza l’attenzione sull’esperienza umana e professionale del fondatore di Bank of America, un uomo capace di «scommettere sulla realtà, costruire nel presente». Attraverso la recitazione di Pastori, l’evento offre una chiave di lettura originale per riscoprire lo spirito visionario del celebre banchiere di origine italiana, vissuto tra il 1870 e il 1949.

L’ingresso all’evento è libero. L’iniziativa è aperta in modo particolare agli amici del CCTMG e della Scuola Sacro Cuore. Per lo svolgimento della serata si ringraziano anche i partner e sostenitori dell’ente organizzatore, tra cui l’ottica Velati, il Centro Medico Convenzionato di via Magenta, ReSiSS e Gammatec.