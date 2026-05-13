Un nuovo spazio di ascolto a Saronno: inaugurato lo “Sportello Arcobaleno”

È stato inaugurato ieri a Saronno lo “Sportello Arcobaleno”, il nuovo servizio voluto dall’Amministrazione comunale come spazio di ascolto, sostegno e orientamento dedicato alle persone LGBTQ+ e alle loro famiglie. Lo sportello nasce anche come punto di riferimento contro episodi di discriminazione, emarginazione e bullismo.

La nuova realtà trova sede in via San Giacomo, nella palazzina che ospita già il Centro per la famiglia, e punta a diventare un luogo di incontro aperto e accessibile per chiunque abbia bisogno di supporto.

Il taglio del nastro con la sindaca Pagani

All’inaugurazione erano presenti la sindaca Ilaria Pagani e l’assessora alle Pari opportunità Lucy Sasso, insieme ai rappresentanti di Arcigay Varese.

«Sono onorata di poter inaugurare questo luogo e questo servizio che rappresenta un segnale di apertura, di condivisione e di supporto. Un centro fortemente voluto perché riteniamo che ci sia bisogno di avere dei punti dove trovare risposte e sostegno» ha detto Ilaria Pagani.

L’assessora Lucy Sasso ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’iniziativa anche alla luce del percorso dei diritti civili in Italia: «Lunedì 11 maggio era l’anniversario delle unioni civili. Dieci anni dopo, però, l’Italia è ancora molto indietro riguardo questo tema. Anche per questo sono particolarmente contenta dell’apertura di questo spazio nella mia città, perché sono convinta che ovunque ci sia bisogno di punti che possano essere d’aiuto per chi ne ha bisogno».

La collaborazione con Arcigay Varese

Alla serata inaugurale hanno partecipato anche Alice Millefanti, presidente di Arcigay Varese, e Giovanni Boschini, direttore esecutivo dell’associazione.

Entrambi hanno sottolineato la funzione sociale del nuovo spazio, nato per offrire ascolto e accompagnamento alle persone che vivono situazioni di difficoltà o discriminazione: «Uno spazio pensato innanzitutto per le persone, per offrire loro un luogo di accoglienza e supporto perché la lotta alla discriminazione è di fondamentale importanza».

Uno spazio di ascolto e inclusione

Con l’apertura dello Sportello Arcobaleno, l’amministrazione comunale amplia i servizi dedicati all’inclusione e al sostegno delle fragilità sociali, creando un punto di riferimento stabile per il territorio e offrendo strumenti concreti a chi vive situazioni di isolamento o discriminazione.