Brezzo di Bedero
Un omaggio a Ornella Vanoni: a Brezzo di Bedero un viaggio tra musica d’autore, teatro e jazz
Sabato 16 maggio Casa Paolo ospiterà il concerto di Francesca Galante, Ciro Radice ed Enrico Salvato; un itinerario artistico che spazia dalle “canzoni della mala” alle sonorità brasiliane e jazz della grande interprete italiana
Un tributo emozionante a una delle voci più iconiche e versatili del panorama musicale italiano. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 21:00, gli spazi di Casa Paolo (via Baumgartner 10) faranno da cornice a un concerto interamente dedicato a Ornella Vanoni.
L’evento, a ingresso libero, fa parte del progetto “Nuovi Orizzonti Sonori” ed è realizzato con il sostegno del Comune di Brezzo di Bedero e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.
Il programma: tra “mala”, bossa nova e jazz
La serata vedrà protagonista la voce di Francesca Galante, accompagnata da due musicisti di grande sensibilità: Ciro Radice (pianoforte, fisarmonica e synth) ed Enrico Salvato (pianoforte). Il trio proporrà una rilettura contemporanea di capitoli fondamentali della carriera della Vanoni:
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Le canzoni della mala: un tuffo nell’universo teatrale e affascinante reso celebre dalle collaborazioni con autori del calibro di Dario Fo e interpreti come Enzo Jannacci.
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L’anima brasiliana: il racconto passerà attraverso le atmosfere del capolavoro del 1976 “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria”, inciso con Toquinho e Vinicius De Moraes, dove la libertà espressiva si fonde con la poesia.
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Incursioni Jazz e d’avanguardia: non mancheranno riferimenti al progetto “Argilla”, nel quale l’artista collaborò con giganti del jazz come Paolo Fresu, e incursioni in generi distanti dalla musica leggera come il Tango e il Klezmer.
Un’eredità senza tempo
Il concerto non si limiterà ai grandi successi più amati dal pubblico, ma esplorerà anche perle meno conosciute, offrendo uno spaccato autentico di un’artista capace di attraversare generazioni ed evolversi costantemente.
Dalle prime scoperte adolescenziali tra i dischi di casa fino ai traguardi internazionali, l’omaggio di Galante, Radice e Salvato promette di essere un viaggio profondo nell’eredità di una cantante che ha fatto dell’eleganza e dell’autenticità il proprio marchio di fabbrica.