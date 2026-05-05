Un omaggio a Ornella Vanoni: a Brezzo di Bedero un viaggio tra musica d’autore, teatro e jazz

Le canzoni della mala: un tuffo nell’universo teatrale e affascinante reso celebre dalle collaborazioni con autori del calibro di Dario Fo e interpreti come Enzo Jannacci.

L’anima brasiliana: il racconto passerà attraverso le atmosfere del capolavoro del 1976 “La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria” , inciso con Toquinho e Vinicius De Moraes, dove la libertà espressiva si fonde con la poesia.

Incursioni Jazz e d’avanguardia: non mancheranno riferimenti al progetto “Argilla”, nel quale l’artista collaborò con giganti del jazz come Paolo Fresu, e incursioni in generi distanti dalla musica leggera come il Tango e il Klezmer.