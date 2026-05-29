Un parco giochi fra i monti di Graglio dedicato a un papà che non c’è più

A volte le risate dei bambini sono magiche. E sanno arrivare in alto, fino a quello spazio in mezzo alle nuvole.

Sarà quello che accadrà a partire da domenica 31 maggio alle 11, a Graglio, località a 891 metri slm del comune di Maccagno con Pino e Veddasca, quando sarà ufficialmente inaugurata un’area gioco.

Galleria fotografica Un parchetto in ricordo di papà Marco 4 di 8

Il parco, frequentato una ventina di anni fa, era col tempo caduto in disuso, ma tornerà ora ad essere vissuto dalle nuove generazioni di bambini che frequentano la Veddasca, soprattutto d’estate. A rendere il tutto ancora più speciale sarà la dedica dell’area a Marco Boccoli, residente nel paesino, venuto a mancare due anni fa.

Amato e apprezzato amico, compagno e papà, sarà ricordato ogni volta che, all’ingresso, si entrerà in quello spazio verde.

L’improvvisa scomparsa dell’uomo aveva gettato la comunità nel dolore e tutti avevano cercato di offrire conforto alla compagna Martina e al piccolo Ethan, che avrebbe compiuto due anni pochi mesi dopo.

Lo sguardo della giovane donna, però, era andato a tutto il borgo e al futuro dei bambini che, come il suo piccolo, avrebbero trascorso giornate e estati in quei luoghi. Così, su suo desiderio, tutti gli aiuti destinati alla famiglia di papà Marco, sono stati indirizzati alla sistemazione della vecchia area giochi.

Come nelle migliori delle orchestre, ciascuno ha fatto la sua parte.

La comunità di Graglio e dell’intera Veddasca -con raccolte fondi e contributi spontanei-, ma anche mercatini e acquisti pensati proprio per aumentare quel gruzzoletto destinato allo scivolo, alle casette e a tutto il resto.

E’ intervenuto anche il comune di Maccagno con Pino e Veddasca, che si è occupato di alcuni lavori di sistemazione dell’area ricreativa.

«Abbiamo cercato di stare vicino fin da subito a Martina e alla sua famiglia, come Giunta, ma soprattutto come amici – spiega il sindaco di MPV Ivan Vargiu – e ci siamo adoperati per contribuire, anche organizzando una camminata/corsa benefica durante Sport senza Barriere con lo scopo di raccogliere fondi per il progetto. Come Comune abbiamo sistemato l’area esterna e livellato il terreno, offrendo anche la manodopera dei nostri operai per il montaggio e la sistemazione dei giochi. È un’iniziativa che nasce dalla comunità di Graglio, coordinata da Giuliano Locatelli e supportata da tanti altri volontari, cui la nostra Amministrazione ha con piacere e orgoglio dato una mano. Tutti hanno contribuito, anche i bambini».

È proprio Giuliano Locatelli a descrivere l’iniziativa forse più dolce di tutte: «Tra i fondi raccolti per il nuovo parchetto Marco Boccoli, ci sono ben 173 euro racimolati grazie ad uno spettacolo organizzato e prodotto dai bambini di Graglio due estati fa. C’è chi ha presentato, chi ha ballato, chi ha fatto bolle di sapone e chi ha raccontato barzellette. Uno show che aveva conquistato i tanti villeggianti e residenti presenti».

Saranno loro i fruitori di quello spazio gioco e il merito sarà stato anche di quello spettacolo speciale in mezzo alle montagne. Un’occasione in cui i bambini si erano divertiti, ma – seppur nella loro innocenza – avevano mostrato consapevolezza dell’importanza di quel gesto: contribuire alla rinascita del parco, da dedicare al papà di un loro compagno di giochi.

Commossa e grata Martina Castellani, compagna di Marco e mamma di Ethan, per questo abbraccio immenso che ha circondato lei e il suo bambino e questo momento ricco di emozione che collimerà in domenica 31 maggio.

Dopo il taglio del nastro, i discorsi dell’inaugurazione e il rinfresco offerto dall’alimentari “A buteghe da Lauretta“, non sarà più il tempo delle parole, ma quello del suono delle voci dei bambini, che – è certo – assaliranno il parchetto e si lanceranno su scivoli e casette.

Sarà il momento delle risate, quelle belle, capaci di arrivare fino al cielo. A circondare papà Marco.