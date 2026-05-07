Un penultimo appuntamento d’autore a Varese: il jazz virtuoso di scena a “Varese Vive”

Un incontro tra la formazione classica albanese e l’esperienza del jazzista varesino che ha suonato con i grandi della musica italiana per presentare dal vivo i brani del nuovo progetto discografico

Il jazz torna protagonista a Varese con un appuntamento dedicato al virtuosismo e alla fusione tra culture musicali differenti. Domenica 10 maggio, alle ore 18, la sede di Varese Vive in via San Francesco d’Assisi ospiterà il penultimo concerto della stagione firmata dagli Amici del 67 Jazz Club Varese. Sul palco salirà un trio d’eccezione guidato dal pianista albanese Markelian Kapidani e dal bassista varesino Flavio Piantoni, accompagnati dalla batteria dello svizzero Rocco Lombardi, per una serata che promette di spaziare tra brani originali e grandi classici rivisitati.

Un sodalizio tra piano e basso

Il cuore della performance risiede nell’incontro tra due artisti di caratura internazionale. Markelian Kapidani, pianista di formazione classica che da anni si divide tra l’Albania e il Canton Ticino, porta in dote una raffinata duttilità tecnica unita a una grande energia interpretativa. Accanto a lui, il varesino Flavio Piantoni rappresenta una colonna della musica italiana e non solo: il suo curriculum vanta l’esperienza negli anni Ottanta con i New Trolls e collaborazioni storiche con icone della canzone come Patty Pravo, Teresa De Sio e Anna Oxa, prima di dedicarsi con passione dirompente al jazz e alla fusion.

Il progetto Chimera

Il concerto sarà l’occasione per presentare dal vivo i contenuti del disco “Chimera”, un lavoro che sintetizza la ricerca sonora del trio. La sezione ritmica è completata da Rocco Lombardi, batterista svizzero capace di muoversi con naturalezza tra generi diversi, dal rock al blues fino al soul, garantendo il supporto ideale per le improvvisazioni e i dialoghi sonori dei due solisti. Il repertorio proposto esplorerà le sonorità del latin jazz e della musica fusion, mantenendo sempre un alto livello di coinvolgimento per il pubblico.

Informazioni e prenotazioni

L’evento, organizzato nella sede di via San Francesco 26, rappresenta uno degli ultimi atti della stagione musicale varesina curata dal sodalizio del 67 Jazz Club. L’inizio del concerto è previsto per le ore 18 e il costo del biglietto è di 12 euro. Data la caratura degli artisti e la capienza della sala, gli organizzatori consigliano la prenotazione telefonica per assicurarsi un posto in platea e godere appieno di questo “matrimonio” artistico tra virtuosi.