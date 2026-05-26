Un premio a Palazzo Pirelli per gli agenti della Finanza di Gallarate protagonisti dell’operazione a Besnate

Gli agenti della Guardia di Finanza della sezione di Gallarate hanno ricevuto un riconoscimento speciale a Palazzo Pirelli per l’operazione condotta nei giorni scorsi a Besnate, dove i militari hanno scoperto e smantellato un distributore abusivo di gasolio. A consegnare l’encomio sono stati il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e la Consigliera regionale Romana dell’Erba, che ha promosso e sollecitato il provvedimento. Nella sede dell’istituzione regionale sono stati ricevuti il Capitano Alberto Conte e il Maresciallo Ordinario Giuseppe Di Santo.

L’indagine dei militari ha permesso di individuare un’organizzazione composta da tre soggetti con incarichi precisi: uno si occupava di procacciare i clienti, uno trasportava il carburante e il terzo svolgeva le mansioni di vero e proprio benzinaio. Gli indagati si erano appropriati nel giro di un anno di circa 18mila litri di gasolio agricolo, utilizzato per rifornire abusivamente numerosi veicoli diesel. Il valore complessivo del carburante venduto ammonterebbe a circa 270mila euro. Al momento del blitz a Besnate, gli agenti hanno trovato e sequestrato 2mila litri di gasolio, successivamente donati alla Croce Rossa di Bresso.

«Le istituzioni sono sempre al fianco delle forze dell’ordine -ha evidenziato il presidente Federico Romani– e a loro va sempre la nostra gratitudine per quanto fanno ogni giorno al servizio dei cittadini, impegnandosi sempre in prima persona per tutelare le nostre comunità». L’attribuzione dell’encomio è stata inserita nel contesto delle iniziative per la legalità sul territorio regionale. «Ho proposto e voluto l’attribuzione di un riconoscimento e di un plauso a tale operazione anche in concomitanza con la giornata della legalità del 23 maggio -ha sottolineato Romana dell’Erba-, giornata in cui le istituzioni a tutti livelli dimostrano con i fatti il contrasto alla criminalità organizzata e il proprio impegno a tutela degli imprenditori onesti che si vedono colpiti nel sistema della concorrenza da reti ed episodi di malaffare come quello sventato a Gallarate».