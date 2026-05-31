“Un regalo per la comunità”: a Graglio inaugurata l’area bimbi dedicata a Marco Boccoli
Una dedica speciale quella scelta per il nuovo parco giochi di Graglio dove il piccolo Ethan ha tagliato il nastro insieme al sindaco Ivan Vargiu per ricordare papà Marco scomparso due anni fa tra la commozione dei presenti
È un pomeriggio di festa, ricordi e speranza quello che ha vissuto la frazione di Graglio, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Protagonista dell’inaugurazione del nuovo parco giochi è stato il piccolo Ethan che, accompagnato dal sindaco Ivan Vargiu, ha tagliato il nastro di un’area che da oggi non è solo uno spazio di svago, ma un simbolo di memoria collettiva dedicato a suo papà, Marco Boccoli.
Un progetto nato dal cuore della comunità
Il nuovo parco giochi sorge in un’area che vent’anni fa era il punto di riferimento per i giovani della zona, prima di cadere progressivamente in disuso. La rinascita di questo spazio è il frutto di un grande sforzo corale che ha visto protagonisti i residenti di Graglio e i numerosi villeggianti. Per raggiungere l’obiettivo e acquistare i nuovi giochi e le casette, la comunità si è mobilitata con raccolte fondi, mercatini e persino uno spettacolo organizzato dai bambini del paese.
Il ricordo di Marco Boccoli
La dedica dell’area a Marco Boccoli, residente a Graglio scomparso prematuramente due anni fa, ha dato un significato profondo a ogni mattone posato e a ogni altalena installata. Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Amministrazione Comunale, che ha contribuito economicamente alla sistemazione della zona, sposando l’iniziativa della cittadinanza volta a onorare la memoria di un concittadino stimato attraverso un servizio dedicato alle future generazioni.
Una festa per grandi e piccoli
L’inaugurazione ha richiamato una partecipazione foltissima, trasformando il taglio del nastro in un momento di gioia condivisa. Una volta ufficializzata l’apertura, il silenzio è stato interrotto dalle risate dei bambini che hanno preso possesso delle nuove strutture. La giornata si è poi conclusa in allegria con un aperitivo offerto da “a buteghe da Lauretta”, che ha permesso a residenti e turisti di brindare insieme al traguardo raggiunto.
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