“Un regalo per la comunità”: a Graglio inaugurata l’area bimbi dedicata a Marco Boccoli

È un pomeriggio di festa, ricordi e speranza quello che ha vissuto la frazione di Graglio, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca. Protagonista dell’inaugurazione del nuovo parco giochi è stato il piccolo Ethan che, accompagnato dal sindaco Ivan Vargiu, ha tagliato il nastro di un’area che da oggi non è solo uno spazio di svago, ma un simbolo di memoria collettiva dedicato a suo papà, Marco Boccoli.

Galleria fotografica A Graglio inaugurata l’area bimbi dedicata a Marco Boccoli 4 di 12

Un progetto nato dal cuore della comunità

Il nuovo parco giochi sorge in un’area che vent’anni fa era il punto di riferimento per i giovani della zona, prima di cadere progressivamente in disuso. La rinascita di questo spazio è il frutto di un grande sforzo corale che ha visto protagonisti i residenti di Graglio e i numerosi villeggianti. Per raggiungere l’obiettivo e acquistare i nuovi giochi e le casette, la comunità si è mobilitata con raccolte fondi, mercatini e persino uno spettacolo organizzato dai bambini del paese.

Il ricordo di Marco Boccoli

La dedica dell’area a Marco Boccoli, residente a Graglio scomparso prematuramente due anni fa, ha dato un significato profondo a ogni mattone posato e a ogni altalena installata. Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Amministrazione Comunale, che ha contribuito economicamente alla sistemazione della zona, sposando l’iniziativa della cittadinanza volta a onorare la memoria di un concittadino stimato attraverso un servizio dedicato alle future generazioni.

Una festa per grandi e piccoli

L’inaugurazione ha richiamato una partecipazione foltissima, trasformando il taglio del nastro in un momento di gioia condivisa. Una volta ufficializzata l’apertura, il silenzio è stato interrotto dalle risate dei bambini che hanno preso possesso delle nuove strutture. La giornata si è poi conclusa in allegria con un aperitivo offerto da “a buteghe da Lauretta”, che ha permesso a residenti e turisti di brindare insieme al traguardo raggiunto.