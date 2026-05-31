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“Un regalo per la comunità”: a Graglio inaugurata l’area bimbi dedicata a Marco Boccoli

Una dedica speciale quella scelta per il nuovo parco giochi di Graglio dove il piccolo Ethan ha tagliato il nastro insieme al sindaco Ivan Vargiu per ricordare papà Marco scomparso due anni fa tra la commozione dei presenti

A Graglio inaugurata l\'area bimbi dedicata a Marco Boccoli

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Pubblicato il 31 Maggio 2026
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