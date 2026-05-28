Un secolo di vita e d’amore: Gazzada Schianno festeggia i 100 anni di nonna Rosaria
Il sindaco Stefano Frattini ha fatto visita alla centenaria a nome di tutta la comunità, consegnandole una pergamena celebrativa in una giornata scandita dall'affetto di una grandissima famiglia composta da sei figli, dodici nipoti e tredici pronipoti
Cento anni vissuti un giorno alla volta, custodendo i valori più profondi e vedendoli fiorire nei volti di una discendenza sterminata. La comunità di Gazzada Schianno si è stretta attorno alla signora Rosaria De Luca che, mercoledì 27 maggio, ha tagliato lo straordinario traguardo del secolo di vita. Per l’occasione, il sindaco Stefano Frattini è andato a casa della festeggiata per consegnarle una pergamena celebrativa e portarle l’abbraccio e l’omaggio dell’intera amministrazione comunale.
La visita del primo cittadino ha celebrato non solo la longevità della signora Rosaria, ma anche la straordinaria rete d’affetto che ha saputo tessere in cent’anni di dedizione.
L’amministrazione comunale ha voluto racchiudere l’emozione di questa giornata in un pensiero ufficiale, affidato a una nota:
«Auguri Rosaria per i tuoi 100 anni di vita. Il 27 maggio la nostra concittadina, signora Rosaria, ha raggiunto il meraviglioso traguardo dei 100 anni circondata dalla sua bella famiglia. Abbiamo condiviso con lei e i suoi cari questo momento così speciale. Una grande famiglia composta da 6 figli, 12 nipoti e 13 pronipoti, cresciuta attorno a una donna che, con il suo esempio, ha costruito una storia fatta di affetto, sacrifici e valori. È stato emozionante ritrovare il sorriso della signora nei volti dei suoi discendenti, cogliere le somiglianze tra le generazioni e capire come, forse, sia proprio questo il senso più autentico della vita lasciare amore, memoria e sorrisi che continuano nel tempo. Ancora tantissimi auguri per questo straordinario traguardo!»
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