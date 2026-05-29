Un successo la cena solidale della Fondazione Piatti a Barasso: raccolti 60mila euro per i bambini con autismo

Una serata di solidarietà che ha unito imprese, sostenitori, famiglie e volontari con un obiettivo comune: sostenere i percorsi di cura e crescita dei bambini con autismo. Giovedì 28 maggio Villa San Martino di Barasso ha ospitato la cena di gala organizzata da Fondazione Renato Piatti, evento che ha permesso di raccogliere oltre 60mila euro a favore del progetto “Il domani per i bambini con autismo inizia qui. Ogni giorno”, realizzato in partnership con Fondazione Mediolanum.

Galleria fotografica A Barasso la cena di gala della Fondazione Renato Piatti 4 di 4

Alla serata hanno partecipato oltre 130 ospiti, chiamati a sostenere un’iniziativa che punta a rafforzare i servizi dedicati ai bambini con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie.

La testimonianza delle famiglie

Tra i momenti più significativi dell’evento, la testimonianza di una famiglia che ha raccontato il percorso affrontato dopo la diagnosi di autismo del proprio figlio: «Quando abbiamo ricevuto la diagnosi è stato un momento difficile, perché non conoscevamo l’autismo e ci spaventava. Ma l’amore per mio figlio non è mai mancato. Abbiamo però capito subito che l’amore da solo non basta: serve un aiuto concreto per permettere a questi ragazzi di vivere davvero nella società».

Un racconto che ha evidenziato il ruolo svolto dalla Fondazione nell’accompagnare non solo i bambini, ma anche le loro famiglie in percorsi di supporto e crescita.

Un bisogno in costante crescita

La raccolta fondi nasce in un contesto in cui cresce la richiesta di servizi specializzati.

Fondazione Renato Piatti, ente a marchio Anffas che da oltre 25 anni si occupa di disabilità intellettive e relazionali, gestisce tre Centri Terapeutici Riabilitativi Semiresidenziali dedicati all’età evolutiva a Milano, Varese e Besozzo.

I dati raccontano una realtà in costante aumento: nel 2025 i minori in lista d’attesa erano 430, contro i 380 dell’anno precedente. Una crescita che conferma la necessità di ampliare i servizi e aumentare la capacità di accoglienza.

Il progetto del Centro Mafalda Luce

Al centro della serata è stato presentato il progetto di ampliamento del Centro Mafalda Luce di Milano, una delle strutture della Fondazione dedicate all’autismo e all’età evolutiva.

L’intervento consentirà di creare nuovi spazi progettati secondo i principi dell’Autism-Friendly Design, pensati per favorire autonomia, benessere e inclusione dei bambini. Il progetto prevede inoltre l’ampliamento dei percorsi terapeutici personalizzati e l’accoglienza di nuovi utenti oggi in lista d’attesa.

«Oggi accogliamo 600 bambini che stanno crescendo e diventeranno adulti. La nostra sfida è prepararli alla vita» ha spiegato il direttore generale Franco Radaelli, sottolineando l’obiettivo di costruire percorsi adeguati a ogni età e a ogni bisogno.

I fondi destinati ai percorsi terapeutici

L’intera somma raccolta, oltre 60mila euro, sarà destinata al Centro Mafalda Luce e alle attività terapeutiche che ogni giorno coinvolgono bambini e famiglie.

Attualmente Fondazione Renato Piatti assiste oltre 1.200 persone con autismo e disabilità intellettive e relazionali attraverso 21 servizi presenti nelle province di Varese e Milano, grazie al lavoro di oltre 700 tra dipendenti, professionisti, collaboratori e volontari.