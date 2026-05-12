Un successo per Chora a Vedano Olona e Castronno: 350 persone per Calabresi e Pieranni

Non ci eravamo messi d’accordo e così un lunedì sera ha visto protagonisti a pochi chilometri di distanza Mario Calabresi a Vedano Olona e Simone Pieranni a Castronno. Due piccoli comuni che danno prova di vivacità e capacità di promozione culturale a livelli delle grandi città. Per questo abbiamo visto due “sold out” con quasi quattrocento persone presenti nella chiesa di San Pancrazio e a Materia.

Simone Pieranni spiega come Pechino vede Washington

Arriva a Materia nella settimana in cui Donald Trump è atteso in Cina, e non è un caso. Simone Pieranni, giornalista, autore del podcast Altri Orienti di Chora Media e tra le voci italiane più ascoltate sull’Asia, ha presentato il suo ultimo libro, “Lo specchio americano”, davanti al pubblico di Materia, lo spazio culturale di Castronno.

Il punto di partenza è un ribaltamento di prospettiva. «Sono vent’anni che ci chiediamo che cos’è la Cina, la giudichiamo, ci applichiamo stereotipi e pregiudizi», ha spiegato Pieranni. «Ma non ci siamo mai chiesti che cosa pensano loro di noi». Una domanda tutt’altro che accademica, ha aggiunto, vista la centralità ormai assunta da Pechino sullo scacchiere internazionale e l’intreccio profondo, malgrado le tensioni, tra l’economia cinese e quella statunitense.

Mario Calabresi a Vedano Olona per presentare Alzarsi all’alba

“Un paese che si incontra, cresce e condivide” è lo slogan scelto per la Festa di San Pancrazio. La manifestazione è promossa dall’Associazione Fiera di San Pancrazio, in collaborazione con la Parrocchia San Maurizio, il Comune di Vedano Olona e numerose realtà associative e sociali del territorio, che contribuiranno ad animare il paese con appuntamenti distribuiti tra la chiesa di San Pancrazio, Villa Aliverti, la Sala San Maurizio e l’Oratorio San Giovanni Bosco.

Dell’incontro con Calabresi scrive Giuseppe Adamoli: “Il libro presentato è l’elogio, abbastanza insolito, della fatica. Di chi non può farne a meno per vivere, e soprattutto di chi la assume come un principio di vita capendo che ogni conquista, sportiva o professionale o di qualsiasi genere, richiede determinazione, dedizione, pazienza e volontà.

Non è un libro moralistico, ma parla di storie di persone – questo si – che hanno volontariamente rifiutato le scorciatoie. Tanti fatti quotidiani che esprimono senso del dovere, sentimento di appartenenza famigliare e sociale. Con efficacia e tenacia. “Cose del passato”, ho sentito qualcuno bisbigliare all’uscita. No, il libro di Calabresi è un racconto molto attuale contro la superficialità, l’indifferenza e la faciloneria”.

Vedano Olona e Castronno unite da un progetto

Le due esperienze, la Festa di San Pancrazio e Materia sono diverse. Hanno storie diverse e tradizioni diverse, ma c’è qualcosa che le tiene insieme ed è la parola condivisione. È lo spirito collettivo che individua nelle comunità un bisogno di alzare lo sguardo e uscire dai propri recinti. Lunedì sera Calabresi e Pieranni hanno fatto riflettere su aspetti della vita sia che siano prossimi a tutti noi, che sembrino lontani migliaia di chilometri quando invece ci coinvolgono in ogni momento.