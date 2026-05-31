“Un traguardo indescrivibile”: coach Bellotti racconta lo scudetto della Proger Cassano Magnago

Il Cassano Magnago è campione d’Italia.La formazione guidata da Matteo Bellotti ha conquistato lo scudetto della pallamano, portando sul tetto del Paese un gruppo nato e cresciuto nel territorio. Un successo che non è solo il coronamento di una stagione straordinaria, ma il risultato di un progetto tecnico e umano partito da lontano.

Una vittoria che parte da lontano

Il trionfo tricolore della Proger Cassano Magnago affonda le radici in anni di lavoro nel settore giovanile e in una continuità tecnica che ha saputo forgiare un gruppo solido. Molti dei protagonisti di questa impresa hanno iniziato il loro percorso nelle categorie Under 12, crescendo insieme fino a raggiungere il massimo traguardo nazionale.

Il valore del gruppo e i sacrifici

Nonostante una stagione segnata da infortuni pesanti, la squadra ha saputo compattarsi nei momenti di massima difficoltà. Ogni elemento della rosa è risultato decisivo, permettendo alla società di mantenere alto il livello delle prestazioni anche durante i mesi più complessi. La coesione tra giocatori, staff tecnico e dirigenza è stata la chiave per superare gli ostacoli e meritare il titolo sul campo.

Le parole del tecnico

«Quest’anno è stata una grande stagione – spiega Matteo Bellotti, allenatore della Proger Cassano Magnago – culminata con la vittoria dello scudetto, ma questo successo viene da molto più lontano. Sono l’allenatore di questa squadra da quattro anni, ma credo che questa vittoria nasca veramente da parecchio tempo fa. Si è creato un gruppo bellissimo, grazie anche al lavoro di altri allenatori come Davide Kolec, che ha permesso di dare una grande continuità».

Bellotti sottolinea l’eccezionalità del traguardo raggiunto: «È un traguardo indescrivibile – prosegue il tecnico – perché non so quante volte possa capitare di avere una squadra del genere, con ragazzi del territorio che sono anche persone speciali, capaci di grandi sacrifici. Abbiamo affrontato tanti infortuni pesanti, ma chi è entrato in campo ha sempre dato qualcosa in più. Ce lo siamo meritato al cento per cento».

Un punto di partenza per il futuro

Lo scudetto rappresenta un momento di svolta per il club, che festeggia il primo titolo nazionale nel suo cinquantesimo anno di attività. Sebbene la rosa sia destinata a cambiare con la partenza di alcuni elementi chiave, la società sta già lavorando per strutturarsi ulteriormente e garantire solidità ai risultati futti.

«Questo titolo significa tanto – conclude Bellotti – innanzitutto perché è la prima volta in cinquant’anni che riusciamo a conquistare lo scudetto. Questo è sicuramente un punto d’arrivo, ma deve essere anche un punto di partenza per mettere delle basi solide in vista del futuro prossimo. Il club sta cercando di fare un passo avanti sotto molti punti di vista per migliorare le condizioni di lavoro».