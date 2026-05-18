Un trekking da 27 chilometri nel Parco Campo dei Fiori con gli Amici di Bregazzana
L’escursione lunga circa 27 chilometri richiede una buona preparazione fisica ma non presenta particolari difficoltà tecniche. È prevista per sabato 23 maggio
Una giornata di trekking tra i panorami più suggestivi del Parco Campo dei Fiori, dal borgo di Bregazzana fino al Forte di Orino. È la proposta organizzata dal Gruppo Amici di Bregazzana per una lunga camminata in programma sabato 23 maggio alle ore 9.30 tra sentieri, punti panoramici e soste immerse nella natura.
Il percorso, di circa 27 chilometri complessivi tra andata e ritorno, attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici del parco regionale. QUI PER ISCRIVERSI
Dal Sacro Monte al Forte di Orino
La partenza è prevista alle 10 da Bregazzana. Il gruppo attraverserà la Tagliata e Fogliaro per poi salire verso il Sacro Monte di Varese percorrendo il viale delle Cappelle.
L’itinerario proseguirà in direzione del valico delle Pizzelle e delle Tre Croci, con una breve sosta nell’area del “cannone” e successivamente al belvedere dell’Osservatorio, due dei punti panoramici più conosciuti della zona. Meta finale sarà il Forte di Orino, dove i partecipanti si fermeranno per il pranzo al sacco prima del rientro previsto tra le 18 e le 18.30.
Camminata lunga ma senza difficoltà tecniche
Gli organizzatori spiegano che il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede comunque una buona preparazione fisica vista la lunghezza dell’escursione.
Per partecipare sono consigliati scarponcini e bastoncini da trekking, oltre a una scorta abbondante d’acqua. La quota di partecipazione è di 5 euro comprensiva di assicurazione. Il ricavato sarà destinato ai progetti dell’associazione.
Cena facoltativa al ritorno
Al termine della camminata sarà possibile fermarsi per una cena con pizza alla Locanda di Bacco, previa prenotazione entro giovedì sera.
Gli organizzatori ricordano inoltre che i cani devono essere tenuti al guinzaglio lungo tutto il percorso, essendo l’escursione all’interno del Parco Campo dei Fiori. Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito dell’associazione Amici di Bregazzana.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.