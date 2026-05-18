Un Trekking da 37 chilometri nel Parco Campo dei Fiori con gli Amici di Bregazzana

Una giornata di trekking tra i panorami più suggestivi del Parco Campo dei Fiori, dal borgo di Bregazzana fino al Forte di Orino. È la proposta organizzata dal Gruppo Amici di Bregazzana per una lunga camminata in programma sabato 23 maggio alle ore 9.30 tra sentieri, punti panoramici e soste immerse nella natura.

Il percorso, di circa 27 chilometri complessivi tra andata e ritorno, attraverserà alcuni dei luoghi più caratteristici del parco regionale. QUI PER ISCRIVERSI

Dal Sacro Monte al Forte di Orino

La partenza è prevista alle 10 da Bregazzana. Il gruppo attraverserà la Tagliata e Fogliaro per poi salire verso il Sacro Monte di Varese percorrendo il viale delle Cappelle.

L’itinerario proseguirà in direzione del valico delle Pizzelle e delle Tre Croci, con una breve sosta nell’area del “cannone” e successivamente al belvedere dell’Osservatorio, due dei punti panoramici più conosciuti della zona. Meta finale sarà il Forte di Orino, dove i partecipanti si fermeranno per il pranzo al sacco prima del rientro previsto tra le 18 e le 18.30.

Camminata lunga ma senza difficoltà tecniche

Gli organizzatori spiegano che il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede comunque una buona preparazione fisica vista la lunghezza dell’escursione.

Per partecipare sono consigliati scarponcini e bastoncini da trekking, oltre a una scorta abbondante d’acqua. La quota di partecipazione è di 5 euro comprensiva di assicurazione. Il ricavato sarà destinato ai progetti dell’associazione.

Cena facoltativa al ritorno

Al termine della camminata sarà possibile fermarsi per una cena con pizza alla Locanda di Bacco, previa prenotazione entro giovedì sera.

Gli organizzatori ricordano inoltre che i cani devono essere tenuti al guinzaglio lungo tutto il percorso, essendo l’escursione all’interno del Parco Campo dei Fiori. Per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile sul sito dell’associazione Amici di Bregazzana.