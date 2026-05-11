Un ulivo per la pace a Bosto: il dono delle Acli agli olivicoltori di Sant’Imerio

Un nuovo ulivo mette radici a Bosto come simbolo di unione e continuità tra le realtà associative del territorio varesino. Nella mattinata di ieri, l’associazione degli Olivicoltori di Sant’Imerio ha ricevuto in dono dalle Acli una pianta di ulivo, che è stata messa a dimora in uno spazio altamente simbolico: l’area antistante la scuola dell’infanzia Piccinelli Comolli.

Un legame che nasce dalla Carovana della Pace

Il dono affonda le sue radici in un’iniziativa dello scorso anno, quando le Acli scelsero di omaggiare l’associazione varesina in occasione della Carovana della Pace. Si tratta di un gesto che vuole sottolineare l’importanza della collaborazione tra chi si prende cura della terra e chi promuove i valori della cittadinanza attiva e della solidarietà.

L’ulivo, pianta mediterranea per eccellenza, rappresenta in questo contesto un messaggio di speranza e resilienza rivolto alle nuove generazioni. La scelta di collocarlo proprio davanti all’asilo di Bosto non è casuale, ma punta a rendere i bambini partecipi di un percorso di crescita e cura del bene comune.

Una targa per suggellare l’impegno comune

Insieme alla pianta, è stata svelata una targa commemorativa che riporta il pensiero dedicato dalle Acli all’Associazione Olivicoltori di Sant’Imerio. Un testo che sottolinea come la cura dell’ambiente e la promozione della pace siano due facce della stessa medaglia, capaci di creare legami duraturi all’interno della comunità locale.

Le radici di questo nuovo albero diventano così un patrimonio condiviso tra i residenti di Bosto e i volontari delle associazioni coinvolte. Il gesto, pur nella sua semplicità, si inserisce nel solco della tradizione olivicola che sta vivendo una nuova stagione di vigore proprio sulle colline che circondano il centro di Varese.

Radici e memoria per la comunità di Bosto

La cerimonia di piantumazione ha rappresentato un momento di incontro e riflessione sulla memoria storica del rione e sul futuro del territorio. La collaborazione tra le Acli e gli olivicoltori di Sant’Imerio dimostra come l’associazionismo possa concretamente arricchire il paesaggio urbano con simboli che parlano di pace e cura quotidiana.