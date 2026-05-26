Un viaggio nel segno delle Olimpiadi: emozioni al saggio della scuola Dante di Cassano Magnago
Canti e coreografie ispirati ai continenti e ai valori olimpici per la festa conclusiva dell'istituto
I bambini della scuola primaria Dante di Cassano Magnago hanno chiuso l’anno scolastico con lo spettacolo «Un viaggio intorno al mondo attraverso lo spirito delle Olimpiadi». Canti, balli e coreografie focalizzati sui diversi continenti hanno animato l’evento, incentrato sui temi dell’integrazione, dell’amicizia e del rispetto reciproco.
Ogni classe ha portato sul palco la propria creatività per mostrare il valore della condivisione. Il progetto ha preso forma grazie all’impegno dei docenti e al contributo specifico del professor Tommaso Noè all’interno del corso musicale.
Genitori e insegnanti hanno condiviso la festa insieme agli alunni. Nella nota conclusiva, la responsabile di plesso Silvana Geraci sottolinea il significato dell’iniziativa: «Proprio come nello spirito olimpico, anche nella scuola le differenze possono diventare una ricchezza e costruire una comunità più unita e inclusiva».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.