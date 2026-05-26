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Gallarate/Malpensa

Un viaggio nel segno delle Olimpiadi: emozioni al saggio della scuola Dante di Cassano Magnago

Canti e coreografie ispirati ai continenti e ai valori olimpici per la festa conclusiva dell'istituto

Un viaggio nel segno delle Olimpiadi: emozioni al saggio della scuola Dante di Cassano Magnago

I bambini della scuola primaria Dante di Cassano Magnago hanno chiuso l’anno scolastico con lo spettacolo «Un viaggio intorno al mondo attraverso lo spirito delle Olimpiadi». Canti, balli e coreografie focalizzati sui diversi continenti hanno animato l’evento, incentrato sui temi dell’integrazione, dell’amicizia e del rispetto reciproco.

Ogni classe ha portato sul palco la propria creatività per mostrare il valore della condivisione. Il progetto ha preso forma grazie all’impegno dei docenti e al contributo specifico del professor Tommaso Noè all’interno del corso musicale.

Genitori e insegnanti hanno condiviso la festa insieme agli alunni. Nella nota conclusiva, la responsabile di plesso Silvana Geraci sottolinea il significato dell’iniziativa: «Proprio come nello spirito olimpico, anche nella scuola le differenze possono diventare una ricchezza e costruire una comunità più unita e inclusiva».

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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