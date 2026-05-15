Un viaggio nel tempo e nello spazio: le Ville Ponti diventano digitali con il Virtual Tour

Le Ville Ponti accorciano le distanze e aprono le proprie porte al mondo intero attraverso il digitale. È stato presentato questa mattina il nuovo Virtual Tour delle Ville Ponti, già disponibile online, un progetto sviluppato da Camera di Commercio di Varese in collaborazione con la sua società in-house PromoVarese Srl e la giovane realtà tecnologica Kyrei. L’obiettivo è duplice: promuovere il patrimonio artistico del complesso monumentale e fornire uno strumento operativo immediato per chi intende organizzare eventi, congressi o matrimoni.

Il sistema, già attivo sul sito ufficiale, permette di navigare tra le sale dello storico centro congressi con un’altissima definizione, offrendo una prospettiva che spesso sfugge all’occhio nudo.

Uno strumento per il marketing territoriale

Per il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello, si tratta di una sperimentazione necessaria per intercettare un pubblico internazionale: «Vogliamo suscitare l’interesse di chi non si è ancora recato fisicamente a Varese. Sebbene l’aspetto digitale non possa sostituire l’entusiasmo di una visita dal vivo, questo strumento è estremamente efficace. Permette di capire gli spazi a disposizione e di ammirare l’eredità ci è stata lasciata».

Sulla stessa linea Renato Chiodi, presidente di PromoVarese Srl, che ha sottolineato come l’investimento si inserisca in un percorso di riqualificazione più ampio: «Negli ultimi anni abbiamo visto un incremento significativo del tasso di occupazione delle ville. Ora c’è la necessità di alzare l’asticella e lavorare oltre i confini provinciali».

Arte e operatività: dai dettagli dei soffitti al “sì” virtuale

Il progetto, nato inizialmente come supporto tecnico per i sopralluoghi, si è evoluto in un prodotto culturale di pregio. Anna Deligios, Segretaria di Camera di Commercio e direttrice di PromoVarese, ha spiegato come la qualità tecnologica permetta oggi di “studiare” le Ville: «Si possono osservare le opere d’arte sollevando lo sguardo virtuale a una distanza che nella realtà è impossibile raggiungere. Abbiamo mappato il Piano Nobile e la Villa Napoleonica nella sua interezza».

L’efficacia commerciale ha già dato i primi riscontri: «Proprio in questi giorni — ha rivelato Deligios — una coppia di sposi svizzeri ha utilizzato il Virtual Tour per visitare gli spazi a distanza, decidendo di scegliere questa location per il proprio matrimonio».

La tecnologia dietro le quinte: il lavoro di Kyrei

A realizzare tecnicamente il tour sono stati Nicola Cellamare (28 anni) e Daniele Grazioli (26 anni) di Kyrei, una giovane realtà specializzata nella valorizzazione di ambienti storici. «Abbiamo utilizzato lo stato dell’arte della tecnologia: scansioni laser e fotografia ad altissima risoluzione per creare un’esperienza all’altezza del luogo — ha spiegato Cellamare —. L’obiettivo è ricostruire un’esperienza di cultura che permetta all’utente di scoprire dettagli e storie del proprio territorio che altrimenti rimarrebbero invisibili».

Andrea, del team di sviluppo, ha sottolineato l’importanza tecnica per il settore B2B: «Oltre alla parte artistica, abbiamo digitalizzato gli spazi con un obiettivo commerciale. Spesso i tecnici che devono organizzare grandi eventi hanno bisogno di dati precisi che una semplice foto non restituisce. Con il virtual tour, un organizzatore può vedere esattamente dove andrà a lavorare, semplificando drasticamente il processo decisionale».

Il tour è ora a disposizione di turisti, studiosi e professionisti del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), posizionando Varese in una vetrina globale accessibile con un semplice clic.