Un viaggio sensoriale nel buio: a Milano una cena solidale tra sapori e profumi autentici della Grecia

Un’esperienza che promette di risvegliare i sensi e toccare il cuore. Mercoledì 13 maggio 2026, Milano ospiterà un evento gastronomico davvero particolare: una cena al buio, ispirata ai sapori della Grecia. Non si tratta di una semplice degustazione, ma di un’immersione totale nella cultura ellenica, dove la vista lascia il posto a gusto e olfatto per riscoprire l’essenza più autentica di prodotti d’eccellenza.

Un viaggio tra i sapori DOP e IGP

L’iniziativa, nata per promuovere la cucina greca sul mercato italiano, permetterà ai partecipanti di scoprire la qualità di prodotti premium. Senza l’ausilio della vista, gli ospiti saranno guidati attraverso un percorso sensoriale fatto di fragranze e consistenze uniche: dal celebre olio d’oliva allo zafferano greco (kroko di Kozani), passando per la feta, il miele, lo yogurt e la caratteristica masticha dell’isola di Chios. Il tutto accompagnato da ouzo, vini selezionati e altre specialità DOP e IGP.

Gusto e solidarietà

L’evento non è solo una vetrina per l’enogastronomia ellenica, ma porta con sé un profondo messaggio di inclusione sociale. Organizzata dall’Ufficio per gli Affari Economici e Commerciali dell’Ambasciata di Grecia a Milano, in collaborazione con l’Istituto Ellenico di Cultura e l’Istituto dei Ciechi di Milano, la serata sostiene attivamente chi vive quotidianamente la disabilità visiva.

L’Associazione Ellenica degli Esportatori (PSE) sostiene l’iniziativa come partner per l’internazionalizzazione, sottolineando il legame tra promozione commerciale e impegno civile.

Come partecipare

La cena si terrà presso l’Istituto dei Ciechi di Milano (Via Vivaio). Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Istituto per sostenere le sue attività sociali e di supporto.

Data: Mercoledì 13 maggio 2026

Orario di arrivo: ore 19:00 (inizio evento ore 19:30)

Quota di partecipazione: €65 a persona

Prenotazioni: Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti. Per riservare il proprio tavolo è necessario inviare una mail con nome e numero di telefono a: ecocom-milano@mfa.gr