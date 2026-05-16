Un weekend all’insegna del gusto: a Masnago torna l’Aperigriglia “Al Posto Giusto”

Nel locale di via Amendola 7 a Varese doppio appuntamento venerdì 22 e domenica 24 maggio con formula all-you-can-eat e una novità pensata per i vegetariani. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600

Buona cucina, brace accesa e voglia di stare in compagnia. Sono questi gli ingredienti del weekend gastronomico proposto da Al Posto Giusto, il ristorante in via Amendola 7, nel cuore di Masnago, che per le serate di venerdì 22 e domenica 24 maggio organizza un nuovo appuntamento con la sua formula Aperigriglia.

La formula: griglia a volontà e opzione green

L’evento, che prenderà il via dalle ore 18:00, prevede un ricco buffet d’accompagnamento e una proposta di carne alla griglia “a volontà”. La novità di questa edizione è l’attenzione rivolta anche a chi non consuma carne, grazie all’introduzione dell’Aperigriglia Vegetariano, una variante interamente dedicata alle verdure e alle specialità alla brace in chiave “green”.

Dettagli e prenotazioni

La quota di partecipazione è di 21 euro a persona e la formula comprende:

L’accesso al gran buffet.

La griglia a volontà (tradizionale o vegetariana).

Un drink a scelta incluso nel prezzo (mentre le bevande extra sono escluse).

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Non solo cene a tema: “Al Posto Giusto” dedica grande attenzione anche alla pausa pranzo, proposta in una cornice che omaggia l’arte, tra dipinti murali che invogliano a stare insieme: dal lunedì al venerdì, tra le 12.00 e le 14.30, è attiva la formula a menù fisso con diverse opzioni per modulare la sosta in base al tempo a disposizione: menù Completo per chi cerca un pasto sostanzioso a 13 euro; solo secondo a 10 euro; solo primo per una pausa leggera a 9 euro.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

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