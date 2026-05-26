Un weekend all’Oasi Zegna tra fioriture, sentieri e panorami alpini

Con l’arrivo della primavera avanzata, l’Oasi Zegna si trasforma in un paesaggio sorprendente di colori, profumi e fioriture. Tra la seconda metà di maggio e l’inizio di giugno, la montagna entra nel suo momento più spettacolare: i rododendri colorano i versanti, i narcisi punteggiano i prati d’altura e i sentieri diventano l’occasione perfetta per vivere giornate all’aria aperta tra natura, relax e scoperta del territorio.

Galleria fotografica Il mese delle fioriture in Oasi Zegna 4 di 12

La protagonista assoluta di questo periodo è naturalmente la Conca dei Rododendri, uno dei luoghi simbolo dell’Oasi Zegna. Qui è possibile passeggiare liberamente tra le fioriture oppure partecipare alle escursioni guidate insieme alle guide naturalistiche di OverAlp, che accompagnano i visitatori alla scoperta della storia del luogo, delle caratteristiche botaniche e delle peculiarità paesaggistiche.

Ma la Conca può diventare anche il punto di partenza ideale per costruire un’intera giornata, o meglio ancora un weekend, immersi nella natura.

A poca distanza, raggiungibile con una piacevole camminata di circa trenta minuti, si trova Casa Zegna, spazio culturale della Fondazione Zegna dove è possibile visitare le mostre in corso (la permanente From Sheep to Shop e la nuova mostra temporanea Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice) e approfondire il legame tra il territorio, la visione di Ermenegildo Zegna e la nascita stessa dell’Oasi.

Per chi desidera invece una passeggiata più rilassante tra pascoli e boschi, dalla Conca dei Rododendri il sentiero 29 conduce facilmente al Santuario della Brughiera, meta perfetta per una sosta immersa nella quiete della montagna, con la possibilità di fermarsi per un pranzo o una merenda nelle strutture della zona.

Gli escursionisti più allenati potranno invece scegliere un itinerario più impegnativo verso il Santuario di San Bernardo. Il percorso, conduce in quota attraverso panorami aperti e paesaggi alpini fino a raggiungere uno dei punti panoramici più suggestivi dell’Oasi Zegna, con una vista spettacolare a 360° sulle Alpi, sul massiccio del Monte Rosa e sulla pianura sottostante. A partire dal 17 maggio 2026 e per tutte le domeniche successive, il Santuario riaprirà inoltre le sue porte grazie all’impegno dei volontari, offrendo ai visitatori anche un punto ristoro e accoglienza lungo il percorso.

Tra le meraviglie della stagione non mancano poi le fioriture spontanee dei narcisi. Per chi saprà cogliere il momento giusto, sarà possibile ammirarle lungo il sentiero 19, dove i prati si trasformano in distese bianche dal fascino delicato e sorprendente.

L’esperienza in Oasi Zegna continua anche a tavola: per tutto il mese, rifugi, agriturismi e ristoranti del territorio proporranno pranzi, merende e cene dai sapori primaverili, ideali per completare una giornata nella natura tra prodotti locali e cucina di montagna.

Tra fine maggio e inizio giugno il calendario si arricchirà inoltre di eventi e attività dedicate al benessere, alla natura e al tempo libero. Dalle pratiche di Qi Gong e Taiji Quan alle esperienze immersive di Forest Bathing, passando per il Country Party di Al Maneggio Ristobar e lo speciale Appuntamento in Giardino in collaborazione con APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia), ogni fine settimana offrirà occasioni diverse per vivere il territorio con lentezza e autenticità.

Il mese delle fioriture è quindi il momento ideale per scoprire l’Oasi Zegna in tutte le sue sfumature: non solo la spettacolare Conca dei Rododendri, ma un intero territorio da vivere passo dopo passo, tra panorami, cultura, natura e sapori di montagna.

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