Un weekend internazionale per i festeggiamenti dei 200 anni della navigazione sul lago Maggiore
Tra Italia e Svizzera, il programma coinvolgerà Luino, Sesto Calende e Brissago con conferenze, mostre ed eventi aperti al pubblico
Nel cuore delle celebrazioni per i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore, Verbano 26 propone un fine settimana internazionale dedicato alla storia, alla cultura e alla valorizzazione della grande via d’acqua del Verbano. Tra Italia e Svizzera, il programma coinvolgerà Luino, Sesto Calende e Brissago con conferenze, mostre ed eventi aperti al pubblico.
Si parte venerdì 8 maggio a Luino, presso Palazzo Verbania, dove alle 20 si terrà la conferenza “Il Risorgimento sul Lago Maggiore”, a cura di Matteo Pavan del Gruppo Storico di Laveno. Un appuntamento che racconterà il ruolo strategico e culturale del lago durante il periodo risorgimentale, attraverso testimonianze, episodi storici e vicende legate alla navigazione.
Il programma proseguirà sabato 9 maggio con la presenza di Verbano 26 alla Nautica Week di Sesto Calende. Alle 10.30, presso la sala consiliare, si terrà l’incontro “La via d’acqua tra Locarno e Venezia”, una conferenza a tre voci con Antonio Leucci, Sonia Cipriani e Niccolò Salvioni, dedicata al grande collegamento fluviale e lacustre che unisce il Lago Maggiore all’Adriatico attraverso il Ticino e il Po.
Per tutta la settimana sarà inoltre visitabile la mostra dedicata ai 200 anni della Navigazione sul Lago Maggiore, accompagnata dall’esposizione fotografica di Tatiana Ferrario, che offrirà uno sguardo contemporaneo sul rapporto tra il lago, le sue imbarcazioni e il territorio.
La giornata di sabato si concluderà in Svizzera, a Brissago, dove alle 18 si terrà la conferenza storica di Orlando Nosetti dal titolo “Brissago prima e dopo il 1826”, un viaggio nella trasformazione del borgo lacustre con l’avvento della navigazione moderna sul Verbano.
Le celebrazioni proseguiranno poi martedì 12 maggio a Locarno, con la presentazione ufficiale del francobollo commemorativo della Posta Svizzera dedicato ai 200 anni della Navigazione sul Lago Maggiore, uno degli appuntamenti simbolo dell’intero anniversario.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.