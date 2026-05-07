Un weekend internazionale per i festeggiamenti dei 200 anni della navigazione sul lago Maggiore

Nel cuore delle celebrazioni per i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore, Verbano 26 propone un fine settimana internazionale dedicato alla storia, alla cultura e alla valorizzazione della grande via d’acqua del Verbano. Tra Italia e Svizzera, il programma coinvolgerà Luino, Sesto Calende e Brissago con conferenze, mostre ed eventi aperti al pubblico.

Si parte venerdì 8 maggio a Luino, presso Palazzo Verbania, dove alle 20 si terrà la conferenza “Il Risorgimento sul Lago Maggiore”, a cura di Matteo Pavan del Gruppo Storico di Laveno. Un appuntamento che racconterà il ruolo strategico e culturale del lago durante il periodo risorgimentale, attraverso testimonianze, episodi storici e vicende legate alla navigazione.

Il programma proseguirà sabato 9 maggio con la presenza di Verbano 26 alla Nautica Week di Sesto Calende. Alle 10.30, presso la sala consiliare, si terrà l’incontro “La via d’acqua tra Locarno e Venezia”, una conferenza a tre voci con Antonio Leucci, Sonia Cipriani e Niccolò Salvioni, dedicata al grande collegamento fluviale e lacustre che unisce il Lago Maggiore all’Adriatico attraverso il Ticino e il Po.

Per tutta la settimana sarà inoltre visitabile la mostra dedicata ai 200 anni della Navigazione sul Lago Maggiore, accompagnata dall’esposizione fotografica di Tatiana Ferrario, che offrirà uno sguardo contemporaneo sul rapporto tra il lago, le sue imbarcazioni e il territorio.

La giornata di sabato si concluderà in Svizzera, a Brissago, dove alle 18 si terrà la conferenza storica di Orlando Nosetti dal titolo “Brissago prima e dopo il 1826”, un viaggio nella trasformazione del borgo lacustre con l’avvento della navigazione moderna sul Verbano.

Le celebrazioni proseguiranno poi martedì 12 maggio a Locarno, con la presentazione ufficiale del francobollo commemorativo della Posta Svizzera dedicato ai 200 anni della Navigazione sul Lago Maggiore, uno degli appuntamenti simbolo dell’intero anniversario.