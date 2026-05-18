Un weekend tra boschi, trincee e salite: a Mesenzana c’è il 100% Mojanchi Trail

Nuovo e atteso appuntamento con il trail running nell’Alto Varesotto, un territorio che per la sua conformazione sembra votato a questa faticosa ma affascinante disciplina sportiva. Sabato 23 e domenica 24 maggio a Mesenzana andrà in scena la prima edizione del “100% Mojanchi Trail”, nuovo appuntamento dedicato agli appassionati della corsa in montagna e dello sport all’aria aperta.

La manifestazione, organizzata da ASD 100% Anima Trail, proporrà un fine settimana pensato per coinvolgere atleti, famiglie e curiosi con gare competitive, attività per bambini e una camminata aperta a tutti.

Il “Mojanchino” apre il weekend

Ad aprire il programma sarà il “Mojanchino Mini Trail”, gara non competitiva dedicata ai bambini nati tra il 2015 e il 2017. Il ritrovo è fissato per sabato 23 maggio alle 14 al Municipio di Mesenzana, mentre la partenza è prevista alle ore 16. Al termine della corsa ci sarà una merenda per tutti i piccoli partecipanti e un aperitivo per gli adulti. L’iscrizione sarà gratuita e potrà essere effettuata direttamente in loco il giorno della manifestazione.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le scuole del territorio, trasformerà il centro di Mesenzana in un piccolo campo base dedicato ai giovani esploratori. I bambini potranno infatti cimentarsi anche in prove di orienteering, realizzate insieme all’ASD Dalla Chiesa Polisportiva di Sesto Calende, oppure affrontare un percorso di mountain bike preparato con l’ASD Mufloni della Valcuvia.

La Cavojasca Walking Trail per famiglie ed escursionisti

Accanto alle competizioni, il weekend del Mojanchi proporrà anche la “Cavojasca Walking Trail”, camminata non competitiva in programma domenica 24 maggio con partenza alle 10.30 dalla Torre di Mesenzana. Il percorso si svilupperà su 6 chilometri con 300 metri di dislivello positivo, attraversando boschi e scorci storici attorno al paese fino a raggiungere l’antico borgo di Cavojasca, immerso nel verde e legato a suggestive origini celtiche. Un’iniziativa pensata per famiglie, appassionati di natura ed escursionisti che desiderano vivere l’atmosfera della manifestazione senza l’assillo del cronometro.

Domenica le due gare competitive di 34 e 13 chilometri

Il cuore sportivo della manifestazione sarà domenica 24 maggio con le due prove competitive. La distanza regina sarà la “Valli del Verbano Trail”, con partenza alle 8. Il tracciato misura 34 chilometri con 2.450 metri di dislivello positivo: un percorso tecnico e panoramico tra salite impegnative e discese veloci che metteranno alla prova resistenza e lucidità degli atleti.

Alle 10 partirà invece la “Vallalta Trail”, gara da 13 chilometri e 950 metri di dislivello positivo. Una prova più breve ma intensa, pensata sia per i runner più veloci sia per chi vuole avvicinarsi al mondo del trail running. Al termine delle gare gli atleti saranno accolti dal tifo del pubblico e da un pasta party finale, seguito dalle premiazioni.

Iscrizioni fino a giovedì 21 maggio

Le iscrizioni online alle gare competitive e alla Cavojasca Walking Trail resteranno aperte fino a giovedì 21 maggio, salvo esaurimento dei pettorali disponibili. Per il Mojanchino Mini Trail e per la camminata sarà comunque possibile iscriversi direttamente sul posto il giorno della manifestazione. Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale www.mojanchitrail.it.