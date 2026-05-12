Una cena con chiacchierata sulle Galassie all’osservatorio del campo dei Fiori

La primavera è il periodo nel quale sono visibili molte galassie, all’interno di costellazioni come il Leone e la Vergine. Anche l’Orsa Maggiore ne ha diverse, tutte visibili con il telescopio nonostante siano lontane milioni o a volte decine di milioni di anni luce.

Le galassie sono affascinanti: ma solo da cento anni, grazie al lavoro del famoso astronomo Edwin Hubble, sappiamo che sono sistemi esterni alla Via Lattea. Sono formate da miliardi di stelle, centinaia di nebulose e chissà quanti pianeti. Le galassie danno il meglio di sé in fotografie a lunga posa, ma anche la semplice osservazione visuale rivela la loro luce partita milioni di anni fa, come tornare indietro nel tempo.

L’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Campo dei Fiori a Varese propone per mercoledì 20 maggio una serata dedicata proprio all’osservazione di questi affascinanti oggetti celesti. Il ritrovo è fissato alle 20.30 al piazzale dell’Osservatorio, seguito dalla cena servita dall’Osteria Irma tra le 20.45 e le 21.45. Il menù prevede gnocchetti di polenta con ragù di salsiccia oppure con fonduta di parmigiano e aglio nero.

Dopo la cena, dalle 21.45 alle 22.15, è in programma una chiacchierata sulle galassie, da Hubble ai giorni nostri. Seguirà poi l’osservazione astronomica delle principali galassie del cielo, sia all’oculare tradizionale sia con il nuovo oculare digitale, che può raccogliere luce per molti secondi e quindi mostrare molti dettagli in più.

Il costo della serata, cena inclusa, è di 40 euro per l’intero e 30 euro per il ridotto (6-17 anni).

L’Osservatorio si trova all’interno della Cittadella di Campo dei Fiori, raggiungibile in auto fino al piazzale situato 300 metri oltre il cancello. Si raccomanda la puntualità e di portare una luce per illuminare la strada. Data l’altitudine di 1230 metri, è importante vestirsi con abiti caldi invernali: le temperature sono circa 5-6 gradi meno rispetto alla città.

I biglietti devono essere acquistati direttamente online e sono accettati pagamenti con carte di credito e debito. In caso di maltempo, non potendo spostare la serata per motivi logistici ed astronomici, l’evento sarà annullato e il costo dei biglietti rimborsato.

Per informazioni: luca.buzzi@astrogeo.va.it