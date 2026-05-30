Una comunità a sostegno della chiesa di San Primo a Leggiuno: due eventi per valorizzarla

La comunità del Medio Verbano si mobilita per valorizzare uno dei luoghi più significativi del proprio patrimonio storico e culturale. Il 7 e il 9 giugno la Chiesa di San Primo, nel territorio di Leggiuno, sarà al centro di due appuntamenti dedicati alla sua conoscenza, tutela e promozione, nell’ambito del percorso sostenuto anche dal progetto Interreg per la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale.

L’iniziativa coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità e un sito che rappresenta un importante punto di riferimento per la storia del Medio Verbano.

Una giornata tra spiritualità, convivialità e ricerca

Il programma prenderà il via sabato 7 giugno con la Santa Messa nella chiesa di Santo Stefano a Leggiuno. La giornata proseguirà con un pranzo comunitario, pensato come momento di incontro ma anche come occasione concreta per sostenere il progetto di recupero e riqualificazione della chiesa di San Primo.

Sono inoltre previsti la presentazione delle attività di valorizzazione del sito e un workshop dedicato alla bioarcheologia, disciplina che sta offrendo nuovi elementi di conoscenza sulla storia dell’area grazie agli studi in corso.

Il contributo del progetto Interreg

La valorizzazione di San Primo si inserisce infatti nel più ampio percorso promosso attraverso il progetto Interreg, che sta contribuendo alla tutela e alla riscoperta di siti di particolare interesse storico e culturale del territorio.

Secondo il sindaco di Sangiano e consigliere provinciale delegato alla Cultura Matteo Marchesi, il progetto sta favorendo una nuova attenzione verso questi luoghi, migliorandone la fruibilità e contribuendo alla crescita dell’attrattività dell’intera area.

«San Primo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni, volontari e comunità locali possa generare valore, rafforzando il legame tra patrimonio culturale, identità territoriale e sviluppo sostenibile» – Matteo Marchesi, sindaco di Sangiano e consigliere provinciale delegato alla Cultura.

Musica e letture per “Sogno di inizio estate”

Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 9 giugno con “Sogno di inizio estate”, una serata che unirà musica e letture nello scenario della chiesa di San Primo. L’evento vuole offrire un’occasione di incontro e partecipazione in un contesto di grande valore storico e paesaggistico.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la comunità del Medio Verbano affinché partecipi agli eventi e contribuisca a sostenere un percorso che punta a conservare e valorizzare un patrimonio condiviso.